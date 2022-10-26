Театр Российской Армии представит спектакль "Суламифь"

Премьерные показы пройдут 1 и 24 ноября

1 ноября в 19:30 на Экспериментальной сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится премьера спектакля "Суламифь" в постановке Марии Шмаевич.



В основе спектакля – одноименная повесть Куприна, написанная в начале 20 века по знаменитому библейскому сюжету. Современники называли ее гимном женской красоте и молодости. Постановка Театра Армии – это еще и гимн настоящей любви и страсти – они пронизывают каждое движение актеров, каждую реплику!

"Это история любви Царя Соломона и юной красавицы Суламифи в семи днях. История отношений мужчины и женщины от первой встречи и любви с первого взгляда, до трагического расставания, когда смерть разделяет влюбленных, но любовь навсегда остается в сердце того, кто остается жить. Наш спектакль создан на слиянии двух направлений театра – драматического и пластического, здесь играют актеры "синтетического театра", как говорил Александр Яковлевич Таиров", – делится режиссер спектакля – актриса Театра Армии, педагог кафедры сценической пластики ГИТИС Мария Шмаевич.

"Любовь бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, – царица, потому что любовь прекрасна!" - А.И.Куприн.

Спектакль был создан в рамках актерско-режиссерской лаборатории Театра Российской Армии, которая проходила в конце 92-го сезона.

Зрители могут приобрести билеты без наценки на сайте театра.