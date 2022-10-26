КЦ "Меридиан" представит рок-оперу "КарамазоВЫ"

КЦ "Меридиан" представит рок-оперу "КарамазоВЫ"
Фото: пресс-служба
Показ состоится 30 октября 2022 года

30 октября Культурный центр "Меридиан" представит рок-оперу "КарамазоВЫ" по мотивам самого известного романа Федора Достоевского. Вновь на концертной площадке "Меридиана" зрители увидят проект, успевший завоевать признание многих зрителей в Москве и Санкт-Петербурге за последние три года. Композитор, автор либретто и исполнитель роли Дмитрия Карамазова – Александр Рагулин. В составе – звезды российских мюзиклов.

История спасения души и становления на путь к жизни вечной, через любовь к женщине. Рок-опера "КарамазоВЫ" — абсолютно новый взгляд на великий роман. Это синтез современного театра, основанного на минимализме, и концептуального концерта, где основное внимание приковано к артисту, который существует в стихии музыки.

Сочетание талантливых композиций и прекрасных голосов стремительно погрузит зрителя в бездну земных страстей, а после вознесет к новым пределам бесконечной любви, на которую способно сердце человеческое. Любви, побеждающей все пороки души и способной изменить человека, дав ему надежду на спасение.

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