В Москве презентовали Федерацию мужских хоров

Пресс-конференция состоялась в ТАСС

Художественный руководитель Праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря Георгий Сафонов основал в России Федерацию мужских хоров. Презентация проекта прошла в виде пресс-конференции в ТАСС. В ней также приняли участие первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист РФ Николай Бурляев, солистка московского театра "Новая опера" Полина Шамаева, ректор Академии хорового искусства имени В. С. Попова Александр Соловьев, художественный руководитель Большого детского хора имени В. С. Попова Анатолий Кисляков и декан факультета симфонического и хорового дирижирования Московской консерватории, художественный руководитель и дирижер хора Московской консерватории и Московского камерного мужского хора "Кастальский" Алексей Рудневский.

"Женские голоса появились в театрах и церквях только в начале XX века, и христианская культура пения пошла по своему пути, в отличии от мусульманского, буддистского, еврейского и даже старообрядческого пения. А мы стали современными и светскими людьми, увлеклись с появлением многоголосной музыки другим течением. Тогда как наша исконность давала понимание об образе мужчины как о сильном, смелом храбром, любящем муже, хорошем семьянине и защитнике и певце своего Отечества. Этот образ проявлялся по большей части через певческое искусство. Для этого мы создали Федерацию, цели которой — возрождать, объединять и помогать. Главная задача новой федерации – сохранение традиций, развитие русского певческого искусства и воспитания подрастающего поколения", – сказал Георгий Сафонов.

В ближайших планах федерации большой концерт с народной артисткой России Светланой Крючковой и Сибирским мужским хором в Зарядье, создание первых в России "певческих полей" в Москве, Выборге, Омске, Калининграде и Чебоксарах (где одновременно смогут выступать тысячи певцов мужских хоров страны), концерт, посвященный 150-летию Сергея Рахманинова, с 12 мужскими хорами, которые канонический вариант Всенощного бдения, Фестиваль басов в честь 150-летия Шаляпина, а также ряд благотворительных концертов в госпиталях и концертных залах страны.