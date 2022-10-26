Инвесторы готовы вложиться в проекты пермской молодежи

Встреча с молодыми предпринимателями края пройдет 1 ноября

1 ноября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес в Перми пройдет встреча, где предприниматели края в возрасте от 14 до 35 лет презентуют свои наработки перед экспертами и инвесторами. Самые перспективные идеи получат финансирование для реализации.

Проект "Инвестиционные сессии" направлен на развитие молодежного предпринимательства в России. Очные встречи с инвесторами проходят в 30 городах нашей страны. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов изъявили желание войти в состав жюри и вложить средства в наиболее привлекательные идеи.

Проект создан для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе, школьников и студентов. В сентябре участники из Пермского края прошли обучение навыкам публичных выступлений. 1 ноября у них будет возможность применить полученные знания и презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми вложить средства в реализацию наиболее интересных идей. Встреча будет проходить в очном формате.

Стоит отметить, что после первого этапа у всех участников есть шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Всё это даст возможность достойно представить свою идею перед жюри.

В числе экспертов представители бизнес-объединений края, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше трех лет и профессиональные инвесторы. После выступлений каждый участник получит советы по увеличению прибыльности проекта.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодежи Росмолодёжь.Бизнес при партнерстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит 3 инвестиционных предложения участникам встречи.

У начинающих предпринимателей еще есть шанс зарегистрироваться на встречу с презентацией своего проекта Подробности и регистрация на участие по ссылке https://investmentsession.ru/.

Проект "Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Программа включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и даёт возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития.

Место проведения: г. Пермь, Советская улица, 1Б
Точка Кипения (зал Лекторий)
Начало мероприятия – 16:00 (по местному времени)

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