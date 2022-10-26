Инвесторы Иркутска открыты для диалога с молодыми предпринимателями

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1
ноября 2022 года в Иркутске состоится инвестиционная
сессия для начинающих предпринимателей. Мероприятие пройдет в рамках
проекта "Инвестиционные сессии" от
Росмолодёжь.Бизнес.
Проект запущен с целью содействия развитию молодежного предпринимательства, что поможет преодолеть поворотные явления в экономике, снизить уровень безработицы и даст молодому поколению возможность начать построение успешного будущего уже сейчас. Встречи проходят в 30 городах нашей страны. В проекте участвуют свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов выразили намерение войти в состав жюри и вложить средства в наиболее привлекательные идеи.
Программа создана для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе, школьников и студентов. В сентябре участники проекта прошли дистанционное обучение навыкам публичных выступлений. 1 ноября они получат возможность попробовать свои силы перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми профинансировать самые перспективные из них. Встреча будет проходить в очном формате.
В состав жюри войдут представители бизнес-объединений региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше трех лет и профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат обратную связь, а самые перспективные – инвестиционные предложения. Участники и эксперты смогут пообщаться и обменяться контактами для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодежи Росмолодёжь.Бизнес при партнерстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит 3 инвестиционных предложения участникам встречи.
Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке https://investmentsession.ru/.
Место проведения:
г. Иркутск, ул 5 Армии, д. 2/1, 601
Точка Кипения (зал Байкал)
Начало в 15:00 (по местному времени)
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