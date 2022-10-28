Молодежь Югры представила свои бизнес-кейсы на инвестиционной сессии

На мероприятии собралось 27 участников

28 октября в Сургуте состоялась встреча в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес, где молодежь в возрасте от 14 до 35 лет презентовала свои идеи экспертам и инвесторам.



Проект осуществляется в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в деловую экосистему, где каждый начинающий предприниматель получает все ресурсы для развития. Перед презентацией участники прошли обучение навыку публичных выступлений, который пригодился на защите проектов перед инвесторами.

"Чем больше будет площадок для встреч и работы авторов идей и инвесторов, тем больше будет новых интересных проектов", – прокомментировал Константин Воронов, начальник отдела реализации молодежных программ управления молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики Администрации города Сургута.

Членами жюри стали представители деловых кругов Ханты-Мансийского автономного округа, общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела.

На мероприятии собралось 27 участников. 13 человек выступили со своими проектами перед экспертным жюри. Предложения от инвестиционного фонда "ISLA" получили победители проекта Андрей Куренков (Всероссийский детский кластер креативных индустрий "Бумеранг"), Виктория Швырёва (проект "Stonksteam") и Виктор Шмыгин (проект "СтройЭкоМир").

Если вы инвестор и не попали на встречу в Сургуте, то до середины ноября вы можете подать заявку на участие в других регионах. Для этого заполните анкету на https://investmentsession.ru/. Основное требование – не менее 3 лет предпринимательского опыта.

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодежи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в следующем году.