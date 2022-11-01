Молодежь Иванова представит инвесторам свои проекты на форуме "Олимп"

Молодежь Иванова представит инвесторам свои проекты на форуме "Олимп"
Фото: unsplash.com

8 ноября 2022 года в Иванове в рамках Образовательного форума талантливой молодежи "Олимп" пройдет инвестиционная сессия для начинающих предпринимателей. Коллаборация с проектом "Инвестиционные сессии" от Росмолодежь.Бизнес позволит вовлечь молодых людей региона в предпринимательство.

Инвестиционные встречи помогают преодолеть поворотные явления в экономике, снизить уровень безработицы и дают молодому поколению шанс начать построение успешного будущего уже сейчас. Сессии проводятся в 30 городах России. В них участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов выразили желание войти в состав жюри и рассмотреть возможность вложения средств в наиболее привлекательные идеи участников.

Проект "Инвестиционные сессии" создан для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе школьников и студентов. Ранее участники прошли дистанционное обучение навыкам эффективной презентации, а 8 ноября получат возможность использовать полученные навыки и представить свои проекты опытным предпринимателям и инвесторам, готовым дать профессиональные советы и профинансировать самые перспективные идеи.

В качестве экспертов на инвестиционной сессии выступят представители бизнес-объединений Ивановской области, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса более трех лет и профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат объективную обратную связь и смогут обменяться контактами с членами жюри.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодежь.Бизнес при партнёрстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит три инвестиционных предложения участникам встречи.

Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке.

Место проведения: 

г. Иваново, ул. Карла Маркса, 62/107

Начало в 10:00

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