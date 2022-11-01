Инвесторы Иркутска присмотрелись к проектам 12 начинающих молодых предпринимателей региона

Инвесторы Иркутска присмотрелись к проектам 12 начинающих молодых предпринимателей региона
Фото: пресс-служба
Проект реализуется в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства

1 ноября в Иркутске состоялась встреча в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес, где предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет презентовали свои идеи экспертам и инвесторам.

Проект реализуется в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и предоставляет возможность молодежи включиться в деловую экосистему, где каждый начинающий предприниматель получает все ресурсы для развития. Перед презентацией участники прошли обучение навыку публичных выступлений, который пригодился в ходе выступлений перед инвесторами.

"Роль инвестиций в проекты и развитие молодежного предпринимательства играет большую роль в экономическом развитии города и росте благосостояния горожан. Данные мероприятия позволяют создавать систему взаимодействия, в рамках которой обеспечивается максимально благоприятный режим реализации инвестиционных проектов. И в первую очередь путем организации качественной экспертизы и отбора инвестиционных проектов. Сегодня, 1 ноября, на площадке “Точка кипения” в Иркутске на мероприятии в рамках Всероссийского проекта “Инвестиционные сессии” от Росмолодёжь.Бизнес мы увидели опытных представителей инвестиционного и бизнес-сообщества Иркутска и Иркутской области, которые смогли дать качественную оценку и обратную связь представленным проектам", — прокомментировал мероприятие Игорь Теленкевич, заместитель генерального директора АО "Корпорация развития Иркутской области".

Членами жюри стали представители деловых кругов Иркутска, общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела.

На мероприятии собралось 34 участника. 12 человек выступили со своими проектами перед экспертным жюри. Выступления проходили как очно, так и в онлайн-формате. Предложения от инвестиционного фонда "ISLA" получили победители проекта Ксения Андреенко (Организация откорма крупного рогатого скота мясного направления "Подгорный мясопром"), Наталья Елшина ("Продлёнка успешного школьника") и Вероника Иванова ("Сумка ручной работы из натуральной кожи").

Если вы инвестор и не попали на встречу в Иркутске, то до середины ноября вы можете подать заявку на участие в других регионах. Для этого заполните анкету. Основное требование – не менее 3 лет предпринимательского опыта.

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в следующем году.

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