Где найти инвестора: в Ижевске пройдет инвест-сессия для молодежи

В проекте участвуют свыше 600 конкурсантов

8 ноября 2022 года в Ижевске состоится инвестиционная сессия для молодежи. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского проекта от Росмолодёжь.Бизнес.

Ключевая цель очных встреч с инвесторами в регионах – содействие развитию молодежного предпринимательства. Проект создан для того, чтобы в России появилось как можно больше новых преуспевающих компаний, что поможет снизить уровень безработицы и даст молодому поколению возможность начать построение успешного будущего. Марафон проходит в 30 городах России. В проекте участвуют свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов вошли в состав жюри. Часть из них готова вложить средства в наиболее привлекательные начинания конкурсантов.

Проект создан для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, включая школьников и студентов. В сентябре участники прошли дистанционное обучение навыкам публичных выступлений, а 8 ноября они получат возможность презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми вложить средства в реализацию наиболее интересных идей.

В качестве экспертов выступят представители бизнес-объединений региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше 3 лет и профессиональные инвесторы. После выступлений каждый участник получит объективную обратную связь и советы по увеличению прибыльности его проекта. Инвесторы готовы вложить средства в реализацию самых перспективных идей конкурсантов.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь.Бизнес при партнерстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит три инвестиционных предложения участникам встречи.

Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке.

Место проведения: г. Ижевск, ул. Восточная, 42А
Начало мероприятия – 11:00 (местное время) 

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