Наталья Сергунина: "Московские сезоны" в честь Дня народного единства представят на ВДНХ патриотическую программу

Наталья Сергунина: "Московские сезоны" в честь Дня народного единства представят на ВДНХ патриотическую программу
Фото: пресс-служба
Москвичам и гостям города предложат оценить гастрономическое разнообразие России

Цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" подготовил культурную программу в честь Дня народного единства. Она пройдет с 4 по 6 ноября на территории ВДНХ, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Посетители смогут познакомиться с традициями разных регионов нашей страны, попробовать привезенные оттуда продукты, принять участие в мастер-классах и интеллектуальных играх.

"Москвичам и гостям города предложат оценить гастрономическое разнообразие России – участники из регионов представят порядка 400 видов сыра, рыбы, мясной и молочной продукции. Повара познакомят посетителей с национальными кухнями и приготовят угощения по аутентичным рецептам. А еще в программе — кулинарные мастер-классы и викторина на знание географии",

– сказала Наталья Сергунина.

Она отметила, что особое место займет продукция из новых регионов, которые недавно вошли в состав России, – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Например, гостей ждут борщ с бычками и юшка гороховая "Мариупольская".

Фото: пресс-служба

В рамках программы "Моссезонов" будет работать открытая кухня – шеф-повара расскажут об особенностях разных блюд и проведут мастер-класс по их приготовлению.

Гостей также приглашают присоединиться к большой географической викторине. Ее участники в игровой форме ответят на вопросы ведущих и получат призы. В это же время на ВДНХ пройдут "Дни Дальнего Востока в Москве", где гостям расскажут о туристических, гастрономических, культурных и экономических программах региона.

Предприниматели, которые будут представлять на выставке свою продукцию, направят часть выручки от реализации товаров на помощь жителям новых российских регионов.

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