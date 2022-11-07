Инвесторы готовы вложиться в проекты молодежи Республики Чувашия

Мероприятие пройдет 11 ноября

11 ноября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес в Чебоксарах пройдет встреча, где молодежь региона в возрасте от 14 до 35 лет презентует свои наработки перед экспертами и инвесторами. Самые перспективные идеи получат предложения от инвестиционного фонда "ISLA".

Проект "Инвестиционные сессии" направлен на развитие молодежного предпринимательства в России. Очные встречи с инвесторами проходят в 30 городах нашей страны. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов изъявили желание войти в состав жюри и вложить средства в наиболее привлекательные идеи.

Проект создан для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, особенно школьников и студентов. В сентябре участники прошли обучение навыкам публичных выступлений. 11 ноября у них будет возможность применить полученные навыки и презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми вложить средства в реализацию наиболее интересных идей. Встреча будет проходить в очном формате.

Все участники получают шаблон оформления презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Все это даст возможность достойно представить свою идею перед жюри.

В число экспертов вошли представители бизнес-объединений Республики Чувашия, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше 3 лет и профессиональные инвесторы. После выступлений каждый участник получит объективную обратную связь и советы по увеличению прибыльности проекта.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодежи Росмолодёжь.Бизнес при партнерстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит 3 инвестиционных предложения участникам встречи.

У начинающих предпринимателей еще есть шанс выступить на встрече с презентацией своего проекта.
Подробности и регистрация на участие по ссылке.

Проект "Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Программа включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития.

Место проведения: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, Центр молодежных инициатив
Начало мероприятия – 11:00 (по местному времени) 

новости партнеров

Минобороны РФ поставило точку в скандале с большими потерями ВС РФ

В ведомстве рассказали, что проиходит на угледарском направлении

Русофобы нанесли мощный удар по Одессе

В этом городе всегда были сильны пророссийские настроения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей