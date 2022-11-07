Инвесторы готовы вложиться в проекты молодежи Республики Чувашия

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11 ноября в рамках Всероссийского проекта
"Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес в Чебоксарах пройдет встреча, где
молодежь региона в возрасте от 14 до 35 лет презентует свои наработки перед
экспертами и инвесторами. Самые перспективные идеи получат предложения от
инвестиционного фонда "ISLA".
Проект "Инвестиционные сессии" направлен на развитие молодежного предпринимательства в России. Очные встречи с инвесторами проходят в 30 городах нашей страны. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов изъявили желание войти в состав жюри и вложить средства в наиболее привлекательные идеи.
Проект создан для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, особенно школьников и студентов. В сентябре участники прошли обучение навыкам публичных выступлений. 11 ноября у них будет возможность применить полученные навыки и презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми вложить средства в реализацию наиболее интересных идей. Встреча будет проходить в очном формате.
Все участники получают шаблон оформления презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Все это даст возможность достойно представить свою идею перед жюри.
В число экспертов вошли представители бизнес-объединений Республики Чувашия, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше 3 лет и профессиональные инвесторы. После выступлений каждый участник получит объективную обратную связь и советы по увеличению прибыльности проекта.
Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодежи Росмолодёжь.Бизнес при партнерстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит 3 инвестиционных предложения участникам встречи.
У начинающих предпринимателей еще есть шанс выступить на встрече с презентацией своего проекта.
Подробности и регистрация на участие по ссылке.
Проект
"Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию
молодежного предпринимательства. Программа включает в себя не только организацию сервисных площадок,
способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность
молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому
человеку предоставлены все ресурсы для развития.
Место проведения: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, Центр молодежных
инициатив
Начало мероприятия – 11:00 (по местному времени)
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