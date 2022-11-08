12 молодых предпринимателей Удмуртии представили свои проекты инвесторам

Встреча в Ижевске состоялась 8 ноября

8 ноября в Ижевске состоялась встреча в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес, где предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет презентовали свои идеи экспертам и инвесторам.



Проект реализуется в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в деловую экосистему, где каждый начинающий предприниматель получает все ресурсы для развития. Перед презентацией участники прошли обучение навыку публичных выступлений, который пригодился на защите проектов перед инвесторами.

"Сегодня было много интересных проектов, какие-то сильно проработанные, но всегда есть, что улучшить, какие-то слабее, но это был первый опыт ребят. Совет участникам – общайтесь чаще со своим потребителями и следите за своими конкурентами! Успехов всем!", — прокомментировал встречу инвестор и директор ООО "Технологии будущего" Александр Мельников.

Членами жюри стали представители деловых кругов Удмуртской Республики, общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела.

В мероприятии приняли участие 30 человек. Выступили со своими проектами перед экспертным жюри 12 участников. Предложения от инвестиционного фонда "ISLA" получили победители проекта Ксения Овчинникова ("Добрый сон", приложение по организации и корректировке детского сна), Константин Стариков ("Learn Control", образовательное приложение для детей с игровым поощрением) и Зуфар Закирьянов ("VR-Exams", VR-тренажёр для автошкол, повышающий эффективность обучения и рейтинг школ).

Победители поделились своими впечатлениями. "Для меня это был первый опыт презентации, но уже очень продуктивный. Я заняла первое место, получила огромный отклик от людей из бизнеса", – рассказала Ксения Овчинникова.

"Мне очень понравилось сегодня выступать на инвест-сессии. Комиссия инвесторов была серьёзная, с огромным количеством вопросов, однако они помогли мне найти точки роста", – заявил Зуфар Закирьянов.

Если вы инвестор и не попали на встречу в Ижевске, то до середины ноября вы можете подать заявку на участие в других регионах. Для этого заполните анкету. Основное требование – не менее 3 лет предпринимательского опыта.

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодежи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в следующем году.