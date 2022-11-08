Где найти инвестиции: в Иванове прошла инвест-сессия для начинающих предпринимателей

На мероприятии молодежь в возрасте от 14 до 35 лет презентовала свои идеи экспертам и инвесторам

8 ноября в Иваново на образовательном студенческом форуме "Олимп" состоялась встреча в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес. На мероприятии молодежь в возрасте от 14 до 35 лет презентовала свои идеи экспертам и инвесторам.



Проект "Инвестиционные сессии" осуществляется в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и предоставляет возможность молодежи включиться в деловую экосистему, где каждый начинающий предприниматель получает все ресурсы для развития. Перед презентацией участники прошли обучение навыку публичных выступлений, который пригодился в ходе выступлений перед инвесторами.

Членами жюри стали представители деловых кругов Ивановской области, общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела.

"Для того, чтобы запустить бизнес, вам нужны не инвестиции, а каждодневный труд! Прежде чем набирать команду, сделай все сам, а потом будешь учить делать это других", – дал совет участникам Владимир Щебельский, заместитель председателя Ивановского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ".

На мероприятии собралось 72 участника. 15 человек выступили со своими презентациями перед экспертным жюри (двое из них представляли проекты в онлайн-режиме). Предложения от инвестиционного фонда "ISLA" получили победители проекта Татьяна Варникова (Студия авторского детского текстиля "Золотой слон"), Кирилл Уклонский (Платформа поиска размещения карьерных предложений для студентов и бизнеса "КЛИКСТАРТ") и Владимир Ярченков (Цифровая NFT-платформа для продвижения известных художников).

"Над идеей и тематическим наполнением программы форума работала очень профессиональная и слаженная команда. И во многом успех мероприятия у начинающих предпринимателей и заключался в том, что на одной площадке с участниками трудились руководители и ведущие эксперты бизнес-сообществ. Программа получилась насыщенной. Результатом работы стали проекты, которые появились в ходе образовательного интенсива. Это и стартапы с применением NFC– технологий, и экологические проекты, и антикафе. Поразило разнообразие тематик, над которыми работали ребята. Отзывы участников самые позитивные. Стало понятно, что подобные мероприятия по-настоящему интересны молодежи", – рассказал Антон Горбунов, начальник Департамента внутренней политики Ивановской области.

Если вы инвестор и не попали на встречу в Иваново, то до середины ноября вы можете подать заявку на участие в других регионах. Для этого заполните анкету. Основное требование – не менее 3 лет предпринимательского опыта.

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодежи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в следующем году.