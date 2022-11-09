Где молодежи Приморья найти инвестиции

Встреча с инвесторами пройдет 15 ноября

15 ноября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес во Владивостоке пройдет встреча, где молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет познакомятся с экспертами и инвесторами и презентуют им свои проекты. Самые перспективные идеи получат инвестиционные предложения.

Проект "Инвестиционные сессии" направлен на развитие молодежного предпринимательства в России. Очные встречи с инвесторами проходят в 30 городах нашей страны. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов изъявили желание войти в состав жюри и вложить средства в самые привлекательные и проработанные идеи.

Программа создана для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе, школьников и студентов. 15 ноября конкурсанты представят свои наработки жюри, в которое войдут представители бизнес-объединений Приморья, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше трех лет и инвесторы. После выступлений все участники получат профессиональную обратную связь, а самые перспективные – инвестиции на реализацию идеи.

Всем участникам предоставлен шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Используя эти инструменты, молодежь Приморского края сможет продемонстрировать свою идею, следуя верному плану презентации, в ходе очной встречи с инвесторами. Участникам рекомендуется сделать акцент на проблемах, которые решает их проект и его преимуществах на фоне конкурентов.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодого поколения Росмолодёжь.Бизнес при партнерстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит 3 инвестиционных предложения участникам встречи.

Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке.

Проект "Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Программа включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому человеку предоставлены все ресурсы для развития.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41,
1 этаж, Точка кипения ВВГУ
Начало в 15:00 (по местному времени)

новости партнеров

Киев готовится нанести удар по российской АЭС около границы

В СМИ появилась тревожная информация

В Лондоне похвалили руководство ВС РФ за уход из Херсона

Генерал отметил хитрость российских военных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей