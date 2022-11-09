Где молодежи Приморья найти инвестиции

Встреча с инвесторами пройдет 15 ноября

15 ноября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес во Владивостоке пройдет встреча, где молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет познакомятся с экспертами и инвесторами и презентуют им свои проекты. Самые перспективные идеи получат инвестиционные предложения.



Проект "Инвестиционные сессии" направлен на развитие молодежного предпринимательства в России. Очные встречи с инвесторами проходят в 30 городах нашей страны. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов изъявили желание войти в состав жюри и вложить средства в самые привлекательные и проработанные идеи.

Программа создана для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе, школьников и студентов. 15 ноября конкурсанты представят свои наработки жюри, в которое войдут представители бизнес-объединений Приморья, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше трех лет и инвесторы. После выступлений все участники получат профессиональную обратную связь, а самые перспективные – инвестиции на реализацию идеи.

Всем участникам предоставлен шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Используя эти инструменты, молодежь Приморского края сможет продемонстрировать свою идею, следуя верному плану презентации, в ходе очной встречи с инвесторами. Участникам рекомендуется сделать акцент на проблемах, которые решает их проект и его преимуществах на фоне конкурентов.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодого поколения Росмолодёжь.Бизнес при партнерстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит 3 инвестиционных предложения участникам встречи.

Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке.

Проект "Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Программа включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому человеку предоставлены все ресурсы для развития.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41,

1 этаж, Точка кипения ВВГУ

Начало в 15:00 (по местному времени)