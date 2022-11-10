Инвесторы Башкортостана ищут проекты для вложений

Встреча в Уфе пройдет 15 ноября

15 ноября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес в Уфе пройдет встреча, где молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет презентуют свои наработки перед экспертами и инвесторами. Участники получат советы по развитию своего дела, а самые перспективные – инвестиционные предложения.



Проект "Инвестиционные сессии" направлен на развитие молодежного предпринимательства в России. Очные встречи с инвесторами проходят в 30 городах нашей страны. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов вошли в состав жюри и готовы вложить средства в наиболее привлекательные бизнес-идеи.

Программа создана для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе школьников и студентов. В сентябре участники проекта прошли дистанционные курсы, посвящённые развитию навыка публичных выступлений. 15 ноября в Уфе они получат возможность презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми профинансировать самые перспективные начинания.

Все участники предварительно получают от организаторов шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Все это даст возможность достойно представить свою идею в ходе очной встречи с инвесторами.

В качестве экспертов выступят представители бизнес-объединений региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше трех лет и профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат обратную связь. Начинающим предпринимателям с самыми интересными идеями будут сделаны инвестиционные предложения.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодежи Росмолодёжь.Бизнес при партнерстве инвестиционного фонда "ISLA".

Регистрация участников продолжается. Подробности по ссылке.

Проект "Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Программа включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций юных бизнесменов, но и даёт возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития.