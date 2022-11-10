Что такое автокредит

Срок и условия выдачи займа зависят от кредитного продукта

Многие мечтают о покупке автомобиля, но не имеют достаточного количества денежных средств. Обратившись в надежный банк, можно оформить авто в кредит без взноса и поручителей. Срок и условия выдачи займа зависят от кредитного продукта. Клиент может взять заемные средства для покупки нового или подержанного транспортного средства. Для оформления кредита не нужно посещать офис финансового учреждения. Клиент может рассчитать предварительную сумму займа на онлайн-калькуляторе и отправить для рассмотрения электронную заявку.



Чем выгоден автокредит при покупке машины?

Для покупки транспортного средства можно оформить потребительский кредит. Он не имеет целевого назначения и выдается банком на любые нужды. Для получения заемных средств не требуется привлекать поручителей или предоставлять обеспечение. Вместе с тем клиенту невыгодно оформлять потребительский кредит из-за высокой процентной ставки. Согласно договору, он может взять до 2 000 000 рублей на срок до 3 лет. Для покупки машины клиенту предлагается оформление автокредита на более выгодных условиях. Он является целевым займом и выдается только на приобретение транспортного средства. Клиент сам выбирает модель автомобиля и место приобретения. Он может оформить займ на новую машину с салона, приобрести транспортное средство через сайты-посредники или с рук.

Преимущества автокредита

Срок кредитования до 5 лет

Низкая процентная ставка до 7,9%

Сумма займа до 3 000 000 рублей

Минимальный пакет документов

Простая регистрация залога

Особенности автокредитования

Оформить кредит на транспортное средство можно без покупки ОСАГО и КАСКО. Вместе с тем приобретение полисов необходимо для самого клиента. Без ОСАГО на водителя будет наложен административный штраф, а страхование КАСКО нужно оформить для возмещения ущерба транспортному средству, которое может быть получено вследствие аварии, хулиганских нападений и других обстоятельств.

При покупке машины в кредит она остается в собственности у клиента. Транспортное средство не нужно переоформлять на банк, но на него накладываются ограничения. Машину нельзя продать, подарить, поменять и совершить другие сделки. По условиям договора кредит можно оформить только на транспортное средство категории Б возрастом не старше 18 лет. Автомобиль не должен находиться в залоге, угоне или иметь серьезные конструктивные изменения после дорожно-транспортного происшествия. По условиям кредитного договора клиент должен приобрести машину до внесения второго регулярного платежа.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1