Инвесторы заинтересовались бизнес-проектами молодежи Чувашии

Мероприятие прошло 11 ноября в Чебоксарах

11 ноября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес в Чебоксарах состоялась встреча, где молодежь региона в возрасте от 14 до 35 лет презентовала свои идеи экспертам и инвесторам. Трое самых перспективных участников получили инвестиционные предложения.



Проект "Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Он включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития. Перед презентацией участники проходили подготовку, дистанционно обучались навыку публичных выступлений. Полученные знания пригодились им на защите проектов.

"Инвестиционные сессии имеют большую значимость для молодежи нашего региона, так как это возможность проявить себя и получить ценные рекомендации по продвижению своих идей, своих проектов. Подобные мероприятия позволят нашим ребятам заявить о себе на самом высоком уровне", – заявила Татьяна Ляпустина, председатель Молодежного правительства Чувашской Республики.

Членами жюри стали представители деловых кругов региона, общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела.

На мероприятии собрались более 50 человек. Перед жюри выступили с презентациями 15 молодых предпринимателей, из них трое получили инвестиционные предложения от фонда "ISLA". В число победителей вошли Софья Богун (проект "Наносеребряные носки" помогает в решении проблемы неприятного запаха пота), Тимофей Кириллов ("Светодиодный рюкзак") и Дмитрий Кузнецов (проект по разработке нейроинтерфейсов и ПО для них с последующей коммерциализацией в сфере развлечений).

Если вы инвестор и не попали на встречу в Чебоксарах, до 22 ноября вы можете подать заявку на участие в других регионах (в очном или дистанционном формате). Для этого заполните анкету. Основное требование – не менее трех лет предпринимательского опыта.

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодежи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в 2023 году.