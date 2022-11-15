Молодые предприниматели Башкортостана нашли инвесторов

Молодые предприниматели Башкортостана нашли инвесторов
Фото: пресс-служба
Встреча прошла в Уфе 15 ноября

15 ноября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес в Уфе прошла встреча, где молодые предприниматели республики и соседних регионов в возрасте от 14 до 35 лет презентовали свои идеи экспертам и инвесторам.

Проект "Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению круга компетенций начинающих руководителей, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому человеку предоставлены все ресурсы для развития. Перед презентацией участники проходили подготовку, обучались навыку публичных выступлений, который пригодился на защите проектов.

"Есть отклики от молодых предпринимателей и радует, что молодежь заинтересована в открытии бизнеса. Раньше мышление было более ограниченным, и работали стандартно – с утра до вечера, от зарплаты до зарплаты. Сейчас видим амбициозные инновационные проекты, которые не боятся конкурировать с крупными игроками на рынке. Приходят с крутыми идеями и не боятся менять рынок. Самое ценное в проекте "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес, то, что даже если проекты не получат инвестиционную поддержку, эксперты дадут им ценную обратную связь. Таким образом, ребята смогут изменить продукт или улучшить проект", – отметил Фарит Юсупов, частный инвестор и руководитель компании "Рич Трак".

Членами жюри стали представители деловых кругов республики, общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела.

Члены жюри заслушали 15 проектов и дали обратную связь каждому из них. На мероприятии собрались 34 человека. Инвестиционные предложения получили Артур Салимгареев ("Круглогодичное выращивание грибов вешенка"), Дарья Детюк ("Доходные кофейни") и Тимур Бикбов ("Primo", комплексный инструмент управления продажами на маркетплейсах).

Если вы инвестор и не попали на встречу в Уфе, до 22 ноября вы можете подать заявку на участие в других регионах. Для этого заполните анкету. Основное требование – не менее трех лет опыта ведения бизнеса.

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодежи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в 2023 году.

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