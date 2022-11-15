Инвесторов заинтересовали бизнес-проекты молодежи Приморья

Эксперты заслушали презентации 13 проектов

15 ноября во Владивостоке состоялась встреча в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес, где молодежь в возрасте от 14 до 35 лет презентовала свои идеи экспертам и инвесторам. Трое участников с самыми интересными проектами получили предложения от фонда "ISLA".



Проект "Инвестиционные сессии" реализуется в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в деловую экосистему, где каждый начинающий предприниматель получает все ресурсы для дальнейшего развития. Перед презентацией участники прошли обучение навыку публичных выступлений, который пригодился им на защите проектов перед инвесторами.

Членами жюри стали представители деловых кругов Приморского края, общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела.

Участие в мероприятии приняли 41 человек. Эксперты заслушали презентации 13 проектов. Первое место занял Вячеслав Ковалёв ("EliMe", электронное меню). На втором и третьем местах оказались Иван Радаев ("Делись", децентрализованная база данных) и Денис Балюра (Tomoru.ru – платформа для создания умных разговорных роботов) соответственно.

"Мероприятие значимое не только для региона, а для страны в целом. Молодым предпринимателям важно иметь возможность представить свои проекты, познакомить потенциальных потребителей и инвесторов со своими разработками. Радует разнообразие идей и возможностей, которые видят молодые предприниматели для реализации и воплощения своего таланта. Поддержка начинаний молодежи необходима для процветания и развития нашего общества", – сказала Ирина Кошевенко, исполнительный директор ООО "Ники", эксперт в сфере налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета.

"Для молодежи – это отличная возможность показать свой потенциал, проявить себя и заработать деньги на запуск своего проекта. Удивительно, но в мероприятии поучаствовала даже девушка 16 лет. Вот это показатель! Значимость таких событий однозначно высокая. Почаще, побольше и тогда в регионах будет уровень жизни выше, так как на рынке появятся крутые бизнесы", – отметила Дарья Назаренко, учредитель и генеральный директор компании "Богатая", а также соорганизатор и грантодатель образовательного проекта "Женское дело".

"Я ежедневно встречаюсь с предпринимателями, ежедневно решаю их вопросы. И считаю очень важным уделить внимание и поддержку данному сегменту в нашем регионе! Спасибо, что сейчас молодым людям оказывается такая колоссальная поддержка! Что есть возможность выиграть грант и начать своё дело без кредитов. Считаю ценной возможность собраться в одном месте и рассказать о своих идеях/планах/проектах, а эксперты – поделятся опытом, скорректируют и направят в нужное русло. А мы, в свою очередь, всегда будем рады видеть у себя уже действующего предпринимателя, помогать и развивать бизнес", – отметила Юлия Кривошапкина, начальник отдела развития малого бизнеса банка "Открытие".

Если вы инвестор и не попали на встречу во Владивостоке, до 22 ноября вы можете подать заявку на участие в других регионах. Для этого заполните анкету. Основное требование – не менее трех лет предпринимательского опыта.

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодежи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в следующем году.