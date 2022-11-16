Инвесторы Якутии приглашают молодых предпринимателей региона на встречу

На мероприятии они смогут презентовать свою идею и получить средства на ее запуск

22 ноября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес в Якутске пройдет встреча, где молодежь региона в возрасте от 14 до 35 лет презентует свои наработки перед экспертами и инвесторами. Самые перспективные идеи получат инвестиционные предложения.

Проект создан для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе школьников и студентов. Ранее его участники прошли дистанционные курсы по публичным выступлениям. 22 ноября в Якутске они смогут презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, которые дадут конкурсантам профессиональную обратную связь. Обладатели наиболее интересных идей получат предложения от инвестиционного фонда "ISLA".

У участников уже есть шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Все это даст возможность достойно представить свою идею уже в ходе очной встречи с инвесторами. Конкурсантам рекомендуется обращать внимание на проблемы, которые решает их проект и его преимуществам перед конкурентами.

В качестве экспертов выступают представители бизнес-объединений региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше трех лет и профессиональные инвесторы.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь.Бизнес при партнерстве инвестиционного фонда "ISLA", который предоставит три инвестиционных предложения участникам встречи. Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке.

Проект "Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Программа включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития.

Место проведения: г. Якутск, пр-кт Ленина, д. 1
Точка кипения – Якутск
Начало в 15:00 (по местному времени) 

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