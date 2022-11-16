Молодые предприниматели Хабаровского края с самыми интересными проектами получат инвестиционные предложения

Мероприятие пройдет 19 ноября в Хабаровске

19 ноября 2022 года в Хабаровске пройдет инвестиционная сессия для молодежи. Мероприятие реализовано в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес.



Федеральный проект направлен на развитие предпринимательства в нашей стране, что способствует преодолению поворотных явлений, снижению уровня безработицы и дает молодому поколению возможность начать построение успешного будущего прямо сейчас. Встречи проходят в 30 регионах нашей страны. В них участвуют свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов изъявили желание войти в состав жюри и вложить средства в наиболее привлекательные идеи.

Проект создан для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе школьников и студентов. В сентябре участники проекта прошли обучение навыкам публичных выступлений. 19 ноября они получат возможность презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми профинансировать самые перспективные идеи. Встреча будет проходить в очном формате.

В качестве экспертов выступят представители бизнес-объединений региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения деловой активности свыше 3 лет и профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат исчерпывающую обратную связь, советы по развитию идей, а самые перспективные – инвестиционные предложения.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодежи Росмолодёжь.Бизнес при партнерстве инвестиционного фонда "ISLA".

Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылке.

Место проведения:

г. Хабаровск, ул. Истомина, д.64, Бутик-отель Хабаровск Сити, Конференц Зал №1

Начало в 15:00 (по местному времени)