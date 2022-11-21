17 молодых предпринимателей Хабаровского края удивили инвесторов своими проектами

В мероприятии приняли участие 56 человек

19 ноября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес в Хабаровске прошла встреча, где предприниматели региона в возрасте от 14 до 35 лет представили свои идеи экспертам и инвесторам.



Проект "Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению круга компетенций начинающих руководителей, но и даёт возможность молодёжи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому человеку предоставлены все ресурсы для развития. Перед презентацией участники проходили подготовку, обучались навыку публичных выступлений, который пригодился на защите проектов.

Членами жюри стали представители деловых кругов Хабаровского края, общественные деятели и члены инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела.

Члены экспертного жюри поделились своим мнением о мероприятии: "Инвестиционные сессии – это прекрасная возможность получить обратную связь по своему проекту. Гранты и любые другие меры поддержки становятся хорошим инструментом роста и развития бизнеса. Главное, что хочу отметить, нужно сразу фокусироваться на продажи (даже предварительные) и тогда получить инвестиции будет легко", – прокомментировала Наталья Линник, предприниматель, бизнес-наставник, руководитель комитета по молодежному предпринимательству "ОПОРЫ РОССИИ".

"Такие проекты безусловно важны для начинающих предпринимателей. Они помогают правильно оценить направление своего стартапа, получить компетентную обратную связь от экспертов и более эффективно запустить свой бизнес. Надеюсь, что много светлых идей, представленных сегодня, получат признание на российской и даже международной арене", – поделился Дмитрий Симон, заместитель директора по развитию инноваций "Агентство по привлечению инвестиций".

"Полезное мероприятие для молодых, начинающих предпринимателей. Во-первых: есть возможность получить обратную связь и оценку проектов от более опытных коллег и наставников, которые имеют опыт не только в бизнесе, но и сфере инвестиций. Также у ребят есть возможность получить информацию об актуальных мерах поддержки, которые государство предоставляет для молодых предпринимателей. Конечно, важны и нетворкинг и погружение в бизнес среду. Поэтому считаю, что всем тем ребятам, которые планируют организовать свой бизнес в будущем, необходимо посещать подобные мероприятия, выяснить информацию, где они проходят, регистрироваться, смело участвовать, набираться опыта, не стесняться и обязательно успех придет", – отметил Александр Головко, исполнительный директор МРО ООО "Деловая Россия" по Хабаровскому краю и ЕАО, руководитель группы компаний "PLASTILIN".

"Инвестиционная сессия дает возможность молодым предпринимателями взглянуть на свой проект со всех сторон и сделать его лучше!", – сказал Андрей Батурин, инвестор, исполнительный директор ГК "Интерфейс".

В мероприятии приняли участие 56 человек. Свои проекты представили 17 конкурсантов. Выступления проходили как в очном формате, так и онлайн. Победителями стали Рустам Сафин ("Uber-революция" в сфере общественного питания"), Дарья Свечкова ("Мастер-классы по росписи") и Полина Рощупкина ("Мобильное приложение "Будь рядом!").

Если вы инвестор и не попали на встречу в Хабаровске, до 22 ноября вы можете подать заявку на участие в других регионах. Для этого заполните анкету. Основное требование – не менее трех лет предпринимательского опыта.

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодежи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в 2023 году.