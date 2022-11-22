В Якутии прошла финальная инвест-сессия 2022 года

Участниками встречи стали 57 человек

22 ноября в Якутске состоялась встреча в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес, где предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет презентовали свои идеи экспертам и инвесторам. Трое участников с самыми интересными проектами получили предложения от инвестиционного фонда "ISLA".



Проект осуществляется в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в деловую экосистему, где каждый начинающий предприниматель получает все ресурсы для развития. Перед презентацией участники прошли обучение навыку публичных выступлений, который пригодился на защите проектов перед инвесторами.

Инвесторы поделились впечатлениями о мероприятии: "Рады участвовать в качестве экспертов. Заслушали питчи 22 проектов из разных регионов. Проекты очень разнообразные, участвовали даже 17-летние ребята. Технологическое предпринимательство в стране развивается! Большая благодарность Росмолодёжи.Бизнес за столь полезное для страны мероприятие", – прокомментировал Василий Ефимов, генеральный директор Венчурной компании "Якутия".

"Якутия традиционно показывает высокую активность инновационных проектов. Особо отрадно, что уровень проработки последних с каждым годом возрастает, как и активность молодого поколения в этой сфере. Будем надеяться и ожидать, что эти проекты будут успешно коммерциализированы и найдут своих инвесторов", – поделился Дмитрий Разбегаев, бизнес-тренер и директор инвестиционного фонда "ISLA".

"Понравилось то, что на мероприятии удалось собрать достаточно большое количество представителей молодежи, готовых представить свои бизнес-проекты. Это очень ценно, ведь сюда участники приходят за получением нового опыта и знаний", – заявила Вера Птицына, заместитель директора Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия).

Членами жюри стали представители деловых кругов Республики Саха (Якутия), общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела.

Участниками встречи стали 57 человек. Свои проекты представили 22 конкурсанта. Призовые места заняли Виолетта Никитина ("Под присмотром", сервис, осуществляющий прием и передачу заказов по присмотру за детьми дошкольного и раннего школьного возраста между заказчиком и исполнителем), Игорь Томашевский ("Мои-Закупки", платформа для федеральных и муниципальных компаний, приобретающих товары через тендерные процедуры) и Павел Абрамов ("Якутск GO", новый информационно-развлекательный портал города).

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодежи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушали выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в следующем году.