Никола-Ленивец: "Масленица. Просвет"

Тема Масленицы в Никола-Ленивце в 2023 году — Просвет

Никола-Ленивец – родина большого огня. Ежегодно в арт-парке отмечают Масленицу, сжигая не чучело, а большой арт-объект. В согласии с традициями, в этот день мы призываем не праздновать, а совершить акт самопознания, стать свидетелем перформанса, который никогда больше не повторится. Именно здесь, наблюдая за тем, как огненная стихия творит искусство, можно с благодарностью оглянуться назад и с надеждой посмотреть в будущее.

Тема Масленицы в Никола-Ленивце в 2023 году – Просвет.

Просвет – это слабый луч света в темном пространстве. Чтобы увидеть его, нужно повредить стену – физическую или метафорическую, заслоняющую источник света. На Масленице 2023 ей станет "Четвертая стена" от студии NOYD короткий метр.

"Четвертая стена" – понятие из мира кино, театра, литературы и живописи. Это символическая, незримая грань между вымыслом и реальностью, миром искусства и повседневностью. Сломать четвертую стену – значит неожиданно разрушить границу между зрителем и произведением, заставить аудиторию рефлексировать.

Это особенно актуально сегодня, когда, кажется, четвертая стена стала непреодолимой, и мы не видим, есть ли что-то за ней. Четыре стены, которые вырастут в Никола-Ленивце, сложены из самых прочных материалов: пережитков прошлого, проблем и обид. Они мешают не только идти вперед, но даже видеть что там, за ними. Огонь поможет сломать эти стены – когда они прогорят насквозь, мы увидим просвет.





Как стать соавтором

Мы верим, что любую преграду можно преодолеть, если хотя бы начать о ней говорить. Никола-Ленивец предлагает вам поучаствовать в сожжении "Четвертой стены". Для этого вам нужно оставить нам свое анонимное послание, заполнив форму на сайте. Напишите, что или кто мешает вам двигаться вперед и увидеть просвет? Старые привычки, обида на близкого человека, стресс, внешнее давление. Полная конфиденциальность гарантирована. Мы распечатаем все полученные письма и соберем их в специальную капсулу, которую поместим в самое сердце огня. Они сгорят первыми, давая место просвету.

Подробнее об объекте

Традиционно арт-объект к Масленице собирается из того, что удалось найти в округе. Куб высотой 19 метров будет возводиться по принципу мазанки и состоять из сена, старых веток, предметов быта (дверей, досок, ящиков) и другого строительного мусора. До сожжения каждый посетитель сможет заглянуть внутрь замкнутого пространства-колодца и полежать на сене, рассматривая небо. Строительство объекта займет три месяца.

Архитектор Игорь Апарин, студии NOYD короткийметр: "Никола-Ленивец имеет особое значение для каждого архитектора, и мы – не исключение. Стать частью этого места – очень круто! Это редкая возможность свободно высказываться, как художник. "Проект "Четвертая стена" вошел в шорт-лист открытого конкурса к Масленице прошлого года. Как мне кажется, все предыдущие объекты Масленицы были более понятными символами с самого начала. Мы же сделали главный упор на процесс сжигания – загадка "Стены" сохранится до самого конца. Одно известно точно – вы увидите разрушение границ как внешних, так и внутренних. Все мы в какой-то момент упираемся в "стену", остаётся только надежда на долгожданный просвет".





На Масленицу в Никола-Ленивце также планируется ярмарка. Все гости смогут поучаствовать в испытаниях, чтобы заработать блинкоины и обменять их на горячие блины. Перед сожжением пройдет театральный перформанс, подробности которого будут объявлены дополнительно.

Стоимость билета – 2900 руб. Для детей до 14 лет билет не нужен.

Количество билетов ограничено, стоимость будет расти ближе к событию.

Масленица в Никола-Ленивце. Сжигать арт-объекты начали в Никола-Ленивце с 2001 года – именно тогда появилась главная идея – обуздать неподатливый огонь и сделать его соавтором каждого произведения. Масленица в Никола-Ленивце – не просто народный праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром. Специально для него несколько месяцев собирают произведение искусства, которому суждено исчезнуть всего за пару часов. Именно так, по мнению команды арт-парка, и должно выглядеть настоящее искусство – оно не хранится в музее под стеклом, а появляется ненадолго, чтобы навсегда остаться в памяти каждого, кто его увидел. В разное время здесь жгли "Медиабашню", "Бойконур", "Градирню", "Жар-птицу", "Пирамиду", "Бастилию" и "Вавилонскую башню". При этом огонь в Никола-Ленивце не является символом ненависти или праведного гнева, как это бывает когда сжигают, например, флаги или книги. Только в этот день огонь – мирное явление природы и главный участник карнавала. Его жар, взвихряющийся свет, всепоглощающая мощь – символ приходящего весеннего солнца после долгой русской зимы.