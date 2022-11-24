В Театре Армии премьера спектакля «Женитьба»

Премьерный показ состоится 26 ноября

26 ноября 2022 года Центральный академический театр Российской Армии представит премьеру спектакля "Женитьба" в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Крым Юрия Маковского.



Классическая постановка по одноименной пьесе великого классика Николая Гоголя расскажет о ложном представлении о счастье. С одной стороны – это комедия, фарс, анекдот, абсурд. С другой – драма одиноких, несостоятельных людей. Самое страшное и неестественное состояние человека – одиночество, и к нему ведут браки без ответственности и любви или браки по расчету. Именно об этих несчастливых, но очень забавных и смешных людях эта история. Персонажи, созданные в пьесе, многогранны и очень реалистичны. Желая найти свой выдуманный идеал, герои не задумываются, что главное в семейной жизни – это любовь.

"Николай Васильевич Гоголь работал над пьесой девять лет, менял фабулу, название (первое название пьесы "Женихи") выверял фразы и даже слова, поэтому мы бережно относимся к тексту автора, ничего в нем не меняя, – делится режиссер Юрий Маковский. – Наш спектакль будет остроумным, немного хулиганским, с яркими образами персонажей".

В спектакле участвует великолепная актерская команда: народные артисты России Ольга Богданова, Артём Каминский, Николай Лазарев, заслуженные артисты России Сергей Колесников, Наталья Курсевич, Игорь Марченко, заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Антон Морозов, артисты драмы Сергей Федюшкин, Александр Рожковский, Роман Богданов, Анна Киреева, Анна Воропаева, Софья Гуськова, Александр Аргос, Роман Радов, Мария Швыдко, Валерия Мисанова, Даниил Штейн, Андрей Кочинов.

Роль Агафьи Тихоновны исполнит Мария Голубкина, а роль Кочкарева – Андрей Кайков.

Премьерный показ состоится 26 ноября. Зрители могут приобрести билеты на сайте театра.