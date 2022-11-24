В Москве пройдет IX Международный рождественский фестиваль «АДВЕНТ»

В Москве пройдет IX Международный рождественский фестиваль «АДВЕНТ»
Фото: пресс-служба
Традиционное мероприятие состоится в декабре

С 1 по 25 декабря в кафедральном соборе Святых Петра и Павла благотворительный фонд Collegium Musicum устраивает традиционный Международный рождественский фестиваль "АДВЕНТ". В этом году он пройдет уже в девятый раз.

Традиции Адвента с каждым годом обретают все большую популярность в нашей стране: для многих стало теплым семейным обычаем создание Адвент-календаря, который можно мастерить вместе с детьми и затем каждый день радоваться приятным сюрпризам. Фестиваль "Адвент", основанный Фондом Collegium Musicum, ежегодно приглашает слушателей окунуться в удивительную атмосферу подготовки к Рождеству. Это особое время ожидания чуда, и концерты фестивальной афиши распахивают дверь в мир грядущего праздника.

IX фестиваль традиционно пройдет в Евангелическо-лютеранском соборе святых Петра и Павла, он продлится с 1 по 25 декабря. Приоритеты фестивальной афиши – эксклюзивные программы, высокий профессионализм музыкантов и создание неповторимой атмосферы в уникальном пространстве собора при помощи масштабной проекции. В этом году фестиваль посвящен двум важным для лютеран датам.

"Я решил посвятить фестиваль 500-летию издания Нового Завета в переводе Мартина Лютера на немецкий язык, а также 505-летию Реформации, без которой этот перевод был бы невозможен. Эти события сыграли решающую роль в распространении Библии по всему миру. Конечно, отдельные книги переводились и раньше, но ни один перевод не достигал той красоты и силы выражения, которых добился Лютер. Это было не просто новое явление в области лингвистики, а подлинное духовное деяние! В последующие века лютеровская Библия стала самой читаемой книгой на немецком языке, ее тексты вдохновили композиторов на создание великих шедевров, самые известные из которых – Реквием Брамса, кантаты Баха и оратории Мендельсона", – рассказывает директор Фонда Collegium Musicum и дирижер Олег Романенко.

Именно музыка Феликса Мендельсона будет звучать на торжественном открытии фестиваля 1 декабря. В нем примут участие два прославленных коллектива: Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова и Государственный академический Русский хор имени А. В. Свешникова. Под управлением Олега Романенко они исполнят "Реформационную" симфонию, где в финале появляется знаменитый хорал Лютера Ein Feste burg ist unser Gott ("Господь – Твердыня наша"), и симфонию-кантату Lobgesang ("Хвалебный гимн"), написанную Мендельсоном в честь открытия памятника Иоганну Гутенбергу, издателю, напечатавшему первую Библию.

4 декабря фестиваль продолжит органный вечер "Бах-гала": формат, когда органисты разных поколений исполняют на историческом органе собора музыку немецкого мастера, завоевал любовь фестивальной публики. Программу готовят постоянные участники проектов Collegium Musicum – Фёдор Строганов, испанский органист Даниэль Сальвадор и мэтр отечественной органной школы, заслуженный артист России Александр Фисейский.

Два вечера посвящены музыке Ренессанса и раннего барокко. 11 декабря ансамбль The Readers представит программу из произведений итальянского треченто, то есть созданных в Италии в 1300-е годы. Прозвучит самая ранняя сохранившаяся вокальная музыка на итальянском языке, а также сочинения великих мастеров XIV века. Уникальность ансамбля состоит в том, что музыканты работают только с оригинальной нотацией, играют исключительно по манускриптам и занимаются коллективной импровизацией, чтобы сделать музыку того времени своим родным языком. А 15 декабря ансамбль Transients представит программу "Механизм Рождества": это рождественская мистерия, которая сложилась из произведений немецких композиторов раннего барокко и рассказывает всю историю Рождества – от непорочного зачатия до прихода волхвов. 11 и 15 декабря вся музыка будет звучать на исторических инструментах.

Отражение барокко в современности и наоборот – центральная идея концерта "Зеркало в зеркале" 18 декабря. Это программа для тех, кто ищет нечто большее, чем просто академический концерт в пространстве собора: известный альтист Сергей Полтавский вместе с музыкантами-единомышленниками объединил сочинения Генри Пёрселла и Клаудио Монтеверди с опусами наших современников, а старинные инструменты – с саксофонами.  

Фестиваль завершится 25 декабря, в день западноевропейского Рождества, традиционным исполнением рождественских кантат Иоганна Себастьяна Баха. В праздничный вечер прозвучат две кантаты, которые объединяет знаменитый гимн Мартина Лютера Nun komm, der Heiden Heiland ("Гряди, Спаситель народов"). Эта музыка отличается торжественным характером, а ансамбль старинной музыки Collegium Musicum полностью погружает в атмосферу эпохи. 

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