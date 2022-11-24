В "Меридиане" покажут рок-мюзикл «Графиня де Ла Фер»

В "Меридиане" покажут рок-мюзикл «Графиня де Ла Фер»
Среди действующих лиц и образов узнаваемые литературные и исторические персонажи

23 декабря на сцене Культурного центра "Меридиан" пройдет рок-мюзикл "Графиня де Ла Фер", уже ставший яркой премьерой этого года.

А что же там все-таки было между Атосом и Миледи? Тайну истории графа де Ла Фер и его юной супруги автор "Трех Мушкетеров", великий французский писатель Александр Дюма, деликатно оставил на откуп фантазии читателя.

Рок-мюзикл Александра Рагулина "Графиня де Ла Фер" – увлекательная музыкальная версия загадочного прошлого героев знаменитого романа с признанными звездами российских мюзиклов в главных ролях.

Рок-мюзикл "Графиня де Ла Фер" — романтичная, интригующая, таинственная, мистическая предыстория любимых героев с детства знакомого для многих романа Дюма.

Среди действующих лиц и образов узнаваемые литературные и исторические персонажи: Анна де Бейль, начинающая коварная авантюристка с полусотней имен, затем известная как злодейка-обольстительница Миледи и Леди Винтер, граф де Ла Фер – благородный и мудрый Атос, загадочный герцог Бэкингем из Туманного Альбиона, знойная испанка королева Франции Анна Австрийская вместе с холодным и расчетливым супругом королем Франции Людовиком XIII, всемогущий и циничный кардинал Ришелье. Сюжет не обходится и без испытанных мушкетерских друзей Атоса: Портоса и Арамиса! Удачное переплетение трагического и комедийного делает этот проект особенно привлекательным для зрителя.

Анна де Бейль – Анастасия Крылова
Граф де Ла Фер – Стас Беляев
Палач – Александр Рагулин
Аббат – Александр Казьмин
Кардинал Ришелье – Игорь Балалаев
Людовик XIII – Евгений Вальц
Анна Австрийская – Юлия Чуракова
Герцог Бэкингем – Владислав Погиба
Трактирщик – Иван Межевикин
(в актерском составе могут быть изменения)

Когда: 23 декабря в 19:00
Где: большой концертный зал
Билеты: 500 – 4200 руб.
Организатор: ГБУК г. Москвы ЦКИ "Меридиан"

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