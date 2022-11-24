Театр "Лицедеи". Спектакль "Ая-яй-ревю"

Театр "Лицедеи". Спектакль "Ая-яй-ревю"
Фото: пресс-служба
КЦ "Меридиан" представит уникальный спектакль

4 декабря Культурный центр "Меридиан" представит уникальный спектакль "Ая-яй-ревю" всемирно известного театра "Лицедеи" из Санкт-Петербурга.

Творчески переработав все лучшее, что существовало ранее в жанре пантомимы и клоунады, театр создал свой неповторимый стиль на стыке клоунады, эстрады и трагифарса.

"Ая-яй-ревю" – лучший концерт классических "Лицедеев", в котором будут собраны узнаваемые во всем мире эстрадные номера! Это легендарная клоунская программа артистов-основателей театра. Также у зрителей появится возможность оценить творчество и более молодых, но уже полюбившихся публике артистов.

Спектакль "Ая-яй-ревю" – это полная свобода творчества, наполненная смехом и искусством удивлять людей. Это спектакль, который в равной степени обращен как к взрослым, так и к юным зрителям, вовлекая интерактивом в юмористическую игру. Театр "Лицедеи" – это неограниченная фантазия и фейерверк радости, остроумия и детски-удивленного отношения к миру.

Когда: 4 декабря в 18:00
Где: большой концертный зал
Билеты: 500 – 3500 руб.
Организатор: ГБУК г. Москвы ЦКИ "Меридиан"

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