14-я московская премия Urban Awards: каждый из нас – часть urban-семьи

В пятизвездочном отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоялось вручение Московской премии Urban Awards. Четырнадцатая церемония награждения прошла при поддержке Минстроя России и Москомстройинвеста.

Премия не только является отражением эволюции российского рынка недвижимости. За прошедшие годы она стала его неотъемлемой частью. С одной стороны, Urban Awards выявляет ключевые явления и тренды, а с другой – задает моду на них, предлагая тем самым новые стандарты для всей индустрии. В этот раз у мероприятия была особая задача: показать, что, несмотря на жесткие испытания и стрессы, столичный девелопмент по-прежнему держит марку и готов предложить потребителю действительно качественный незаурядный продукт.



Последние несколько лет – за исключением отдельных периодов – строительная отрасль функционирует фактически в режиме "чрезвычайного положения". Она справилась с переходом на проектное финансирование, резкими валютными скачками и даже пандемией. В этом году к перечню проблем добавились жесткий экономический кризис, разрыв с западными партнерами, усиление санкций, мобилизация и массовая эмиграция.

Поэтому организаторы премии предложили гостям вечера ненадолго забыть о трудностях и погрузиться в теплую, уютную атмосферу – Urban Awards Family.

"Я рада видеть всех вас на церемонии награждения 14-й московской премии Urban Awards. Я счастлива, что мы сделали этот праздник для вас и собрали сегодня здесь. Безусловно, этот год запомнится каждому из нас. Он точно войдет в историю рынка недвижимости. Поэтому победа в этом году особенно ценна. Я считаю, что рынок недвижимости – это далеко уже не просто сообщество. Мы действительно одна большая сплоченная семья, где каждый поддерживает друг друга. При этом все мы – организаторы премии, девелоперы, банки, архитекторы, консультанты – на протяжении многих лет помогаем людям обрести уютное, комфортное жилье. Более того, в этом году мы сделали серьезный шаг – 12 ноября запустили первые профессиональные курсы "Продуктолог в девелопменте" на базе МГИМО. Все выпускники получают диплом гособразца. Спасибо директору департамента развития продукта ГК ФСК Петру Кирилловскому, что он согласился стать нашим научным руководителем и принимал непосредственное участие в разработке программы обучения", – обратилась к гостям с приветственной речью генеральный директор Urban Awards Ольга Хасанова.

Как показала премия, несмотря на непростые обстоятельства, ведущие участники строительного рынка не только держатся на плаву, выполняя ранее взятые обязательства, но и продолжают выводить в экспозицию новые жилые комплексы высокого уровня. В 2022 году сразу семь новостроек были отмечены знаком "Премьера года". В этот пул вошли два проекта реконструкции – клубный дом "Космо 4/22" на Балчуге (девелопер ГК "Галс-Девелопмент") и премиальный апарт-отель Cult рядом с парком имени Горького (девелопер премиальной недвижимости Gravion), квартет небоскребов Symphony, 34 с брендовой отделкой от Jaime Beriestain (девелопер MR Group), клубный дом Full House, который возводится на проспекте Вернадского рядом с корпусами РАНХиГС (девелопер Sezar Group), "Варшавские ворота" на юге Москвы (девелопер РГ-Девелопмент), ЖК элит-класса Opus, объединяющий офисную и жилую составляющие (девелопер ГК "Пионер").

ЖК Voxhall (девелопер Группа "Эталон") получил награду как лучший столичный проект бизнес-класса на стадии строительства. Он выделяется своими просторными террасами и нешаблонной концепцией благоустройства, разработанной бюро Wowhaus. В элит-классе аналогичный приз получил камерный ЖК "Чистые пруды", расположенный в одноименной локации. Этот реконструированный дореволюционный особняк существенно укрепил позиции Sminex как основного игрока на рынке высокобюджетной недвижимости.

Его главным конкурентом за победу в номинации был еще один дом с вековой историей – ЖК "Абрикосов" от MR Group, который базируется по соседству – в Потаповском переулке. Впрочем, без трофеев он все равно не остался. Коллегия экспертов признала "Абрикосов" лучшим клубным проектом Москвы.

В масс-маркете образцом может служить ЖК Level Южнопортовая от Level Group. Район Печатники давно нуждался в свежем выразительном проекте, который помог бы преобразовать индустриальный ландшафт окружающей территории и обеспечил бы горожан относительно недорогим современным жильем. Level Group приняла решение построить здесь 14 корпусов различной высоты, в том числе 69-этажные небоскребы, спроектированные знаменитым бюро Speech. Комплекс будет вмещать порядка 6 тыс. квартир, что делает его одной из крупнейших площадок в этой части Москвы.

К слову, высотное строительство переживает расцвет на столичном рынке. И предложение, и спрос буквально тянутся вверх. Поэтому оргкомитет Urban Awards в этом году снова включил в сет номинаций звание "Лучший жилой небоскреб". В этом году его получил премиальный ЖК River Park Towers Кутузовский (девелопер AEON Development), который относится к "Большому Сити". Комплекс объединяет пять башен по 45-46 м, школу, детский сад и трехэтажный подземный паркинг.

Победа в номинациях, где соревновались уже сданные новостройки, всегда считалась особенно почетной. Ведь в этих случаях речь идет не просто о достоинствах концепции и состоянии проектной документации, а о репутации застройщиков (насколько щепетильно они придерживаются своих обещаний) и реально осязаемом продукте, который достался потребителю. В бизнес-классе проект номер один – это Bauman House, комплекс из трех корпусов на восточной границе ЦАО. Данная награда позволила ГК "Кортрос" стать обладателем уникального достижения – все ее новостройки в Московском регионе теперь лауреаты Urban Awards. Напомним, что в прошлом жилые кварталы Headliner и ILove получали Grand Prix (Headliner к тому же признавался самым инвестиционно-привлекательным проектом), подмосковный ЖК "Равновесие" был отмечен как одна из премьер 2020 г., ЖК "Серебряный бор" брал номинацию "Жилой комплекс года бизнес-класса" в 2018-м, а сама компания в 2020-м была объявлена девелопером года.

Делегация ГК "ФСК" тоже не ушла с церемонии без приза. В этом сезоне она ввела в эксплуатацию ЖК "Рихард". Над архитектурным обликом новостройки работало бюро Atrium. Концепцию благоустройства для коворкинга и парка создавали ландшафтные дизайнеры компании Arteza. Их общий труд увенчался торжеством в номинации "Комплекс года с лучшей архитектурой".

У компании "Донстрой" не менее внушительная коллекция статуэток и дипломов, чем у ГК "Кортрос". Сейчас к ним присоединилась еще одна – клубный дом "Река" (Раменки) превзошел всех в номинации "Лучший жилой комплекс премиум-класса Москвы". Примыкающий к нему ЖК "Событие" (1 очередь) на момент проведения церемонии был восьмикратным финалистом и двукратным лауреатом премии. Еще одну награду эксперты присудили ему за лучшую концепцию инфраструктуры и благоустройства. "Река", "Событие" и третий участник единого кластера ЖК "Огни" служат удачным примером того, как девелопер берет на себя градостроительные функции. Вместе с ландшафтным парком "Событие" этот многоформатный жилой массив покрывает 55 га, полностью преобразовав городскую среду и наполнив ее обширной инфраструктурой – образовательной, ландшафтной, спортивной, общественной, событийно-развлекательной. Вполне закономерно, что "Донстрой" обзавелся еще и призом за лучший проект комплексного освоения территорий Москвы.

Для ближнего Подмосковья подобное значение имеет Миниполис Рафинад – 11 жилых корпусов на берегу Клязьмы. Их дополняют школа, детский сад и два десятка игровых площадок. Другой проект такого же типа от "Сити-XXI век" – Миниполис Дивное в 2 км к югу от МКАД – одержал победу в номинации "Лучший строящийся жилой комплекс ком-форт-класса Московской области". Помимо образовательных, спортивных, сервисных и торговых объектов жителям предлагается еще и высококачественное пространство для работы и творчества (коворкинг и мастерские). А ЖК "Новая Щербинка" (20 корпусов) на Симферопольском шоссе был признан лучшим в категории уже завершенных проектов комфорт-класса. Благодаря компании Time development жилищный фонд в окружающей локации пополнился 3,3 тыс. квартир.

Областной бизнес-класс находится, по большому счету, все еще в процессе становления. Однако и девелоперы, и покупатели проявляют к этому продукту все больший интерес. Конкуренция в рамках сегмента усиливается, а потребительские стандарты растут. Жилому комплексу "Сказка" (девелопер МАГИ) пришлось выдержать напряженную борьбу с проектами "Точка отсчета" и "Заречный квартал", чтобы добиться первого места в номинации "Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Московской области". К ней прибавилась награда за лучший малоэтажный комплекс Московской области.

В такой крупной макролокации, как Новая Москва, представляющей собой автономный и динамично развивающийся рынок, на первый план выдвинулся проект "Городские истории" – по сути, это жилая застройка в составе транспортно-пересадочного узла "Рассказовка", одной из опорных точек в инфраструктурном прогрессе ТиНАО.

Традиционно отдельная группа номинаций предусмотрена для рынка апартаментов. Примечательно, что две из трех наград забрали опять-таки дебютанты сезона. Так, в элит-классе первенство принадлежит давно анонсированному проекту "ИНТЕКО" – "Ильинка 3/8", ближайшему к Кремлю адресу на девелоперской карте Москвы. Он вобрал в себя уцелевшие исторические корпуса инновационного по меркам царской России торгово-логистического комплекса Теплые торговые ряды.

Комплекс Ahead от девелопера Vos'hod (собрание из 62 видовых апартаментов в полосе Кутузовского проспекта) опередил всех соперников в премиальном зачете. Позицию в бизнес-классе закрывает премьера прошлого года Досфлота,10 (застройщик Galaxy Group). Два корпуса, соединенных стилобатом, скоро появятся на западном берегу Химкинского водохранилища. Их фонд насчитывает 42 апартамента с необычно высокими потолками – 4,0-4,2 м. Некоторые из них оснащены террасами и палисадниками.

Экспертная коллегия Urban Awards также выявила наиболее перспективный адрес для инвестиций – это совместный проект MR Group и Группы ВЭБ.РФ – многофункциональный комплекс SLAVA. С начала текущего сезона местная недвижимость подорожала на 5,2%, что довольно много для премиального сегмента в сегодняшних условиях. Всего же с момента выхода на рынок (ноябрь 2020 г.) квадратный метр в SLAVA поднялся в цене более чем на 50%.

Один из характерных трендов новейшего периода в истории московского (и российского в целом) девелопмента – повышенное внимание к экологическому фактору. Застройщики все активнее практикуют сертификацию своих проектов, стремятся уменьшить углеродный след и внедряют элементы стратегии устойчивого развития. Отвечая на этот запрос от индустрии, оргкомитет премии инициировал процедуру экологической экспертизы. Ее непосредственным агентом выступает компания EcoStandard Group. Специалисты проводят комплексный анализ новостроек, подавших соответствующую заявку. На разных этапах оцениваются местоположение здания, энергоэффективность, технологии, применяемые снижения негативного воздействия на окружающую среду, безопасность и комфорт для проживания, экологическая ответственность застройщика, вероятные вредные факторы, химический анализ воздуха.

В 2022 г. сертификаты были вручены трем премиальным комплексам – GloraX Aura Белорусская (девелопер Glorax) на Ленинградском направлении, ЖК "Остров". Первый квартал (девелопер Донстрой) в Мневниковской пойме и Dream Towers (девелопер Regions Development) на "полуострове ЗИЛ".

Охват премии не исчерпывается застройщиками. Все возрастающая роль сервисного управления на рынке недвижимости зафиксирована в профильной номинации. Жюри пришло к заключению, что на сегодняшний день лучшие в своем деле – ГК "Высота-Сервис", обслуживающая более 20 жилых комплексов (преимущественно проекты MR Group, Tekta Group, "Галс-Девелопмент"). IT-решение SIGNAL, призванное создать единую информационную систему для отечественного девелопмента и поставлять все необходимые данные по тому или иному проекту, было удостоено награды "Инновация года: IT-решение в сфере девелопмента". А вот VSN Realty стало лучшим по продаже недвижимости в новостройках и элитной недвижимости.

Следует добавить, что в этом году организаторы премии пошли на эксперимент. В рамках конкурса Urban Awards совместно с Москвич Mag учредили номинацию "Выбор москвича". Победителей определяли читатели издания. Вниманию аудитории было представлено голосование в двух категориях. В каждой нужно было выбрать самый понравившийся жилой комплекс. В первой голосовали за идеальный готовый объект бизнес-класса в ЗАО с лучшим соотношением цены и качества. Во второй – за лучший жилой комплекс со спортивно-оздоровительной инфраструктурой. Победителями стали ЖК "Настоящее" (девелопер АО "СЗНИИМОССТРОЙ") и спортивно-оздоровительный кластер "СОЮЗ" (Группа Родина). Награду вручил издатель Москвич Mag.

По итогам онлайн-голосования гостей победителем 14-й московской премии Urban Awards в номинации Grand Prix стал проект "Чистые пруды", в номинации "Девелопер года" - MR Group. "Персоной года" по достоинству признан – Леонид Максимов, акционер и сооснователь ГК "Пионер".

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

Номинация Победитель Девелопер Жилой комплекс года бизнес-класса Москвы ЖК Bauman House ГК "КОРТРОС" Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы ЖК Voxhall Группа "Эталон" Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Москвы Чистые Пруды Sminex Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы Досфлота 10. Апартаменты у реки Galaxy Group Лучший комплекс апартаментов премиум-класса Москвы Ahead Vos'hod Лучший комплекс апартаментов элит-класса Москвы ИЛЬИНКА 3/8 ИНТЕКО Лучший клубный дом Клубный дом "Абрикосов" MR Group Лучший комплекс комфорт-класса Москвы ЖК Level Южнопортовая Level Group Лучший жилой комплекс премиум-класса Москвы Клубный дом "Река" Донстрой Лучший жилой небоскрёб Москвы ЖК River Park Towers Кутузовский Аеон Девелопмент Лучший жилой комплекс Новой Москвы ЖК "Городские Истории" АО "СЗ Транспортно-пересадочный узел "Рассказовка" Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области ЖК "Новая Щербинка" Time development Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области Миниполис Дивное Девелоперская группа "Сити-XXI век" Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Московской области ЖК "Сказка" МАГИ Лучший малоэтажный комплекс Московской области ЖК "Сказка" (этап 2) МАГИ

ОБЩИЕ НОМИНАЦИИ

Номинация Победитель Девелопер Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры ЖК "Событие", 1 очередь Донстрой Комплекс года с лучшей архитектурой ЖК "Рихард" ГК "ФСК" Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы Раменки от Донстрой: "Река", "Огни", "Событие" Донстрой Лучший проект комплексного освоения территорий Московской области Миниполис Рафинад Девелоперская группа "Сити-XXI век" Самый инвестиционно-привлекательный проект SLAVA MR Group, ПроГород (Группа ВЭБ.РФ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

Номинация Компания Девелопер года MR Group Персона года Леонид Максимов, акционер и сооснователь ГК "Пионер" Grand Prix Чистые пруды Инновация года: IT-решение в сфере девелопмента SIGNAL Лучшая управляющая компания ГК "ВЫСОТА-СЕРВИС" Лучшее агентство недвижимости по продаже новостроек и элитной недвижимости VSN Realty

ВНЕКОНКУРСНЫЕ НАГРАДЫ

Номинация Победитель Девелопер Премьера года Комплекс комфорт-класса Москвы "Варшавские ворота" РГ-Девелопмент Жилой комплекс бизнес-класса Москвы Клубный дом Full House Sezar Group Комплекс апартаментов элит-класса Москвы Клубный дом de luxe класса "Космо 4/22" ГК "Галс-Девелопмент" Жилой комплекс элит-класса Москвы OPUS ГК "Пионер" Комплекс сервисных апартаментов премиум-класса CULT Девелопер премиальной недвижимости GRAVION Жилой комплекс премиум-класса Москвы ЖК Symphony, 34 MR Group Респектабельная архитектурная концепция жилого комплекса ЖК Voxhall Группа "Эталон" Экологическая экспертиза Самый экологичный жилой комплекс премиум-класса ЖК Dream Towers Regions Development Самый экологичный комплекс апартаментов премиум-класса GloraX Aura Белорусская GloraX Самый экологичный жилой комплекс бизнес-класса ЖК "Остров". Первый квартал Донстрой Лучший проект Московской области по обеспеченности коммерческими площадями ЖК "Город "В лесу" ПроГород (Группа ВЭБ.РФ) и ООО "Д.А.Т.А."

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ от Devision

Номинация Победитель Девелопер Брендинг объекта Дом "Абрикосов" MR Group Нейминг объекта ЖК Shagal Группа "Эталон"

Все результаты премии были заверены независимым консультантом – компанией "Технологии Доверия".

Генеральным партнером Urban Awards выступила архитектурно-брендинговая компания DeVision. Официальный партнер – банк "Открытие". Среди других партнеров группа компаний BLT Brilliant, МЭЛ, "Галс-Девелопмент", Сбербанк, Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Коммуникационный партнер – медиахолдинг MAER. Партнеры отдельных номинаций – Авито Недвижимость, "Этажи Девелопмент", Sanext и разработчик мобильных приложений "Домиленд".

Ведущий информационный партнер – издательский дом "Коммерсантъ". Информационно-аналитический партнер – bnMAP.pro. Отраслевой информационный партнер – Российская гильдия управляющих и девелоперов.

Другие информационные партнеры: News.ru, ТАСС, "Интерфакс-Недвижимость", Banki.ru, "Строительная газета", журнал "Профиль", "Новострой-М", Novostroy.su, Arendator.ru, газета "Московская перспектива", Archi.ru, Ассоциация застройщиков Московской области, Pronovostroy.ru, журнал "Аэроэкспресс", Nedvizha, "Мир квартир", Association of Real Estate Agencies, "Банкирос", "Дайджест недвижимости", журнал Discovery, Russian Realty.ru, АКМР.