В ММДМ пройдет концерт "Музыкальные хиты Голливуда"

Солисты - Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и Мари Карне

Самые известные музыкальные хиты голливудских фильмов в исполнении оркестра "Русская Филармония" и одной из самых ярких молодых певиц российской эстрады Мари Карне. Зрителей ждет вечер, полный любимой музыки, живого звука большого симфонического оркестра и ярких эмоций.



Мари – участница телевизионных проектов "Голос", "Один в один", финалистка отборочного конкурса "Евровидение", лауреат конкурса "Славянский базар". У певицы голос редкого тембра, и каждое ее выступление отличает удивительная энергетика, безупречный музыкальный вкус и огненный темперамент. "Каждое выступление Мари – всегда настоящий праздник" – утверждает пресса.

В программе концерта – "Титаник", "Агент 007 Джеймс Бонд", "Миссия невыполнима", "Игра престолов", "Профессионал", "Крестный отец", "Серенада солнечной долины", "Вестсайдская история", "Эммануэль", "Список Шиндлера", "Артист", "Ла-Ла Лэнд". Саундтреки к этим блокбастерам сегодня не менее популярны, чем сами фильмы. Эти мелодии во многом способствовали успеху фильмов, а впоследствии обрели новую самостоятельную жизнь.

Музыка – важнейшая составляющая большинства фильмов и сериалов. Она не только может быть фоном для происходящего на экране, но способна создать настроение и атмосферу картины. Мелодии из киношедевров узнаются нами по первым нотам, и порой они не менее известны, чем сами эти киношедевры. Не случайно лучшие саундтреки живут самостоятельной жизнью и часто звучат со сцены, пробуждая в слушателях целый шлейф эмоций и чувств, заставляя вновь и вновь проживать любимые сюжеты, чувствуя себя в концертном зале немного "как в кино".

Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

1 декабря, в 19:00