В ММДМ пройдет концерт "Музыкальные хиты Голливуда"

В ММДМ пройдет концерт "Музыкальные хиты Голливуда"
Фото: пресс-служба
Солисты - Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и Мари Карне

Самые известные музыкальные хиты голливудских фильмов в исполнении оркестра "Русская Филармония" и одной из самых ярких молодых певиц российской эстрады Мари Карне. Зрителей ждет вечер, полный любимой музыки, живого звука большого симфонического оркестра и ярких эмоций.

Мари – участница телевизионных проектов "Голос", "Один в один", финалистка отборочного конкурса "Евровидение", лауреат конкурса "Славянский базар". У певицы голос редкого тембра, и каждое ее выступление отличает удивительная энергетика, безупречный музыкальный вкус и огненный темперамент. "Каждое выступление Мари – всегда настоящий праздник" – утверждает пресса.     

В программе концерта – "Титаник", "Агент 007 Джеймс Бонд", "Миссия невыполнима", "Игра престолов", "Профессионал", "Крестный отец", "Серенада солнечной долины", "Вестсайдская история", "Эммануэль", "Список Шиндлера", "Артист", "Ла-Ла Лэнд". Саундтреки к этим блокбастерам сегодня не менее популярны, чем сами фильмы. Эти мелодии во многом способствовали успеху фильмов, а впоследствии обрели новую самостоятельную жизнь.

Музыка – важнейшая составляющая большинства фильмов и сериалов. Она не только может быть фоном для происходящего на экране, но способна создать настроение и атмосферу картины. Мелодии из киношедевров узнаются нами по первым нотам, и порой они не менее известны, чем сами эти киношедевры. Не случайно лучшие саундтреки живут самостоятельной жизнью и часто звучат со сцены, пробуждая в слушателях целый шлейф эмоций и чувств, заставляя вновь и вновь проживать любимые сюжеты, чувствуя себя в концертном зале немного "как в кино".

Московский международный дом музыки
Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
1 декабря, в 19:00

новости партнеров

Украину ждет разгром зимой: в НАТО уверены в победе России

На помощь Москве придет генерал Мороз

Байден и Си заключили тайную договоренность по России

Пекин согласился оказать влияние на Путина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей