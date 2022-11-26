В Кремле пройдет концерт "Безумные танцы с Фабио Мастранджело"

В Кремле пройдет концерт "Безумные танцы с Фабио Мастранджело"
Фото: пресс-служба
На сцене ГКД играет Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»

Шоу "Безумные танцы" подарит зрителям прекрасное настроение, оставит красочные впечатления, зарядит положительными эмоциями. В концерте прозвучат самые популярные мировые хиты – Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан, Танец льда и пламени из культового сериала "Игра Престолов". Танцы страсти и любви, жгучие ритмы Латинской Америки, пряные мелодии солнечной Испании, и легендарное танго.

Шоу "Безумные танцы" – это возможность погрузиться в яркий мир ритмов и мелодий, насладиться истинными музыкальными и танцевальными шедеврами в исполнении Симфонического оркестра Москвы "Русская Филармония" и выдающихся солистов.

Управлять оркестром в этот вечер будет один из самых востребованных дирижеров России и мира Фабио Мастранджело. Объехав полмира и поработав со многими известными оркестрами и музыкальными театрами, Фабио в 1999 году переехал в Россию и остался здесь навсегда. Южный темперамент, артистизм, личное обаяние и любовь к своему делу снискали огромную любовь публики к маэстро. Традиционно оркестр "Русская Филармония" отмечает День Рожденья своего главного дирижера Фабио Мастранджело концертом "Безумные Танцы". 

Дарья Зыкова – ведущая солистка Большого театра России. Она обладает уникальным колоратурным сопрано, голосом огромного диапазона, который может быть звонким и ярким, или нежным и проникновенным в зависимости от исполняемого произведения. С огромным успехом выступает на самых престижных концертных площадках мира.

Танцоры Инна Свечникова и Николай Пантюхин – воплощение грации и пластики. Победители проекта "Танцы со звездами", призеры чемпионата мира по классической и латиноамериканской программам.

Виртуозный бандеонист Иван Таланин – Лауреат международного конкурса "Goldentrophy", международного конкурса исполнителей на баяне и аккордеоне "Arrasate Hiria" и др. География его выступлений тянется от Аргентины до Австралии, он с огромных успехов выступал в Европе, Китае, Корее, Америке.

Эффектное Трио балалаек – одни из лучших балалаечников России, лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Константин Захарато, Александр Николайчук и Алексей Вродливец.

Российское воплощение "Мулен Руж" – Московский Государственный театр "Варьете". Участники самых ярких шоу-программ и гала-концертов с эстрадными звездами России.

4 декабря в Кремлевском Дворце зрителей ждёт удивительное, яркое, многогранное и очень темпераментное шоу "Безумные танцы".

Начало в 19:00

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