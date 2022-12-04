АРИЯ: специальное новогоднее шоу "Рок, лед и Новый год"

АРИЯ: специальное новогоднее шоу "Рок, лед и Новый год"
В преддверии Нового года пройдет традиционный концерт популярной рок-группы

Группа "АРИЯ" по старой доброй традиции под Новый год даст специальное шоу. Настала пора самого веселого и задорного арийского концерта "Рок, Лёд и Новый год".

Только в последних числах декабря музыканты АРИИ позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы. Будет, как всегда, – ярко и талантливо.

Новогодние концерты АРИИ всегда проходят в уютной домашней атмосфере, чтобы каждый присутствующий смог проникнуться праздничным настроением. И поэтому в этом году встречаемся в Известия Hall на единственном концерте АРИИ в Москве.

30 декабря 2022г. – Известия Hall, Москва

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