АРИЯ: специальное новогоднее шоу "Рок, лед и Новый год"

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"АРИЯ" по старой доброй традиции под Новый год даст
специальное шоу. Настала пора самого веселого и задорного арийского концерта "Рок, Лёд и Новый год".
Только в последних числах декабря музыканты АРИИ позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы. Будет, как всегда, – ярко и талантливо.
Новогодние концерты АРИИ всегда проходят в уютной домашней атмосфере, чтобы каждый присутствующий смог проникнуться праздничным настроением. И поэтому в этом году встречаемся в Известия Hall на единственном концерте АРИИ в Москве.
30 декабря 2022г. – Известия
Hall, Москва
Для лиц старше 12 лет
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