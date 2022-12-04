"Кармен" в постановке театра им. Наталии Сац

Славу самой популярной оперы в мире "Кармен" предрекал еще П. И. Чайковский. Сегодня шедевр Ж. Бизе украшает сцены крупнейших театров мира, удивляя многообразием своих интерпретаций. А мелодии "Кармен" стали самой узнаваемой классикой, растиражированной в многочисленных аудио– и компьютерных заставках, рингтонах и прочем звуковом пространстве.

Однако при всей популярности и самобытности эта опера ни разу не ставилась в расчете на юного зрителя, хотя мелодии из "Кармен" окружают нас постоянно, а новелла Мериме и вовсе является школьной программой.

В постановке театра Наталии Сац великая опера Бизе, основанная на бессмертной новелле Мериме, позволит юным зрителям не просто познакомиться с самим жанром музыкального театра, но и постичь красоту одного из самых прекрасных образцов мирового музыкального искусства.



Спектакль идет с двумя антрактами – после первого и второго действий.

Когда: 5 декабря в 19:00

Где: большой концертный зал

Билеты: 400 – 2000 руб.

Организатор: ГБУК г. Москвы ЦКИ "Меридиан"

Для лиц старше 12 лет