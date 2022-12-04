"Кармен" в постановке театра им. Наталии Сац

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Славу самой популярной оперы в мире "Кармен" предрекал еще П. И. Чайковский. Сегодня шедевр Ж. Бизе украшает сцены крупнейших театров мира, удивляя многообразием своих интерпретаций. А мелодии "Кармен" стали самой узнаваемой классикой, растиражированной в многочисленных аудио– и компьютерных заставках, рингтонах и прочем звуковом пространстве.
Однако при всей популярности и самобытности эта опера ни разу не ставилась в расчете на юного зрителя, хотя мелодии из "Кармен" окружают нас постоянно, а новелла Мериме и вовсе является школьной программой.
В постановке театра Наталии Сац
великая опера Бизе, основанная на бессмертной новелле Мериме, позволит юным
зрителям не просто познакомиться с самим жанром музыкального театра,
но и постичь красоту одного из самых прекрасных образцов
мирового музыкального искусства.
Спектакль идет с двумя антрактами – после первого и второго действий.
Когда: 5 декабря в 19:00
Где: большой концертный зал
Билеты: 400 – 2000 руб.
Организатор: ГБУК г. Москвы ЦКИ "Меридиан"
Для лиц старше 12 лет
Спецоперация пролила свет на многие вопросы
Военные намерены всеми силами охранять Севморпуть