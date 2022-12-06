Национальная премия в области бизнеса "Лучшие в России - компании и персоны года"

Лучшие в России и новая экономическая парадигма

В МИА "Россия сегодня" состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Лучшие в России – компании и персоны года". Это уникальное мероприятие для российского делового сообщества, на котором отмечаются успехи компаний, персон и определяются самые значимые проекты прошедшего года.



В рамках вручения премии лауреатам состоялась панельная дискуссия "Новая экономическая парадигма: точки развития и роста" с участием политологов, экономистов, социологов, предпринимателей. Это заместитель председателя совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Сергей Безделов, замдиректора по международному сотрудничеству АНО "Цифровая экономика" Андрей Филиппов, редактор отдела "Финансы" журнала "Эксперт" Евгения Обухова, гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов и др. Специалисты обсудили изменение мировой экономической системы, традиционно опирающейся на международное разделение труда и технологическую связанность стран. В этом году были запущены процессы деглобализации, подстегнувшие необходимость в срочном порядке искать новые точки опоры, которые смогут обеспечить устойчивость экономической системы и дать новые драйверы роста.

В ходе мероприятия эксперты обсудили сразу несколько насущных тем: "Высокотехнологичный бизнес в условиях турбулентности: выход на новые рынки и иные пути развития", "Новые технологические цепочки: возможно ли достижение технологического суверенитета в глобальном мире", "Какие передовые решения российского финтеха помогают развивать бизнес", "Венчурные инвестиции в России: состояние отрасли и подходы к ее трансформации".

- Денег у потенциальных инвесторов сейчас очень много, и они готовы направить их в стартапы, – рассказывает директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Калаев. – Проблема в том, что затевать новые интересные проекты в Европе и США сейчас невозможно, перед ними просто закрывают все двери. Но, возможно, это и хорошо, потому что в России освободился рынок в 300-400 миллиардов рублей ежегодно! Раньше его занимали крупные западные IT-компании, а теперь ниша свободна. В течение ближайших 3-4 лет он будет перераспределяться между российскими игроками. И у ряда наших компаний есть уникальная возможность стать лидерами на российском рынке. Например, у того же "Яндекса" и VK ушли крупные конкуренты, занимавшие свыше 50% рынка, и они могут вырасти в 2-3 раза.

Плюс, как считает эксперт, сейчас появился шанс на хорошие инвестиции у небольших компаний.

Стройте бизнес, делайте его прибыльным, а инвесторы сами подтянутся, – советует Дмитрий Калаев. – Обращайтесь в бизнес-акселераторы, их России уже больше сотни. Акселератор – это что-то вроде тренера для бизнеса.

Замдиректора по международному сотрудничеству АНО "Цифровая экономика" Андрей Филиппов поделился мыслями о том, как достичь технологического суверенитета России.

- В России активно используются технологии Open Source или "открытые исходники" – когда каждый желающий имеет право на свободное распространение или продажу приложения, свободную модификацию сохраняя в коде информацию об авторах программы. Есть у нас и свое программное обеспечение, причем в этом плане мы среди лидеров и свободно конкурируем с Китаем, Европой, США. У нас есть свои решения в области искусственного интеллекта, поисковых решений, медицины. Наши финтех-стартапы – одни из лучших. Наша страна – одна из передовых в мире в плане оказания госуслуг в цифровом виде.

"А что касается программного обеспечения, которое мы до сих закупали на Западе, то аналогичные программы сейчас активно создаются в России. Благо база для этой работы у нас есть и весьма обширная. Есть и вся инфраструктура, и светлые умы, чтобы российское ПО создавать и совершенствовать", – пояснил Андрей Филиппов.

После жарких дебатов состоялась церемония награждения лауреатов бизнес-премия и ее победители пообщались с журналистами.

Константин Маслаков, генеральный директор ООО "МИП-Строй 1", победитель премии "Персона года 2022":

- В основе успеха любого руководителя лежит профессионализм и самоотдача всего коллектива. Я благодарен своей команде, вместе с которой мы уверенно движемся вперед. Специалисты "МИП-Строй 1" реализуют ключевые градостроительные программы Москвы, вводят в эксплуатацию важнейшие объекты инфраструктурного строительства. В самое ближайшее время мы запустим Большую кольцевую линию метро – мегапроект, не имеющий аналогов в мировом метростроении, реализацию которого ждут миллионы жителей нашего города. Мы строим объекты, которые делают жизнь москвичей гораздо комфортнее и лучше.

Игорь Баранов, генеральный директор АО "Мособлгаз", победитель премии "Персона года 2022":

- Президентский проект социальной газификации – уникальный масштабный проект. Он действительно нашел большой позитивный отклик у жителей. Московская область - один из лидеров среди регионов по исполнению поручения Президента по догазификации населенных пунктов, и, конечно же, мы бы не смогли добиться таких высоких результатов без прямой поддержки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и министерства энергетики региона. Для удобства жителей мы развиваем цифровые услуги, первыми запустили интерактивную карту на нашем сайте, где можно онлайн следить за реализацией программы в конкретном населенном пункте и подать заявку на участие.

Ольга Козырева, заместитель начальника Департамента розничного бизнеса Банка ВБРР, победившего в номинации "Банковские сервисы для e-commerce":

- Наш сервис "один клик" востребован как для частных плательщиков, так и для компаний. Особенно он пользуется популярностью у предприятий ЖКХ, поскольку позволяет моментально распределять платежи и производить зачисления в короткие сроки. Потребители ценят платежи в один клик с точки зрения комфорта покупок. А у компаний сервис востребован с точки зрения увеличения собираемости платежей, повышения лояльности клиентов за счет удобства сервисов. Согласно нашим данным, уровень операций в интернете после ухода международных платежных систем не снизился и стабильный рост, который наблюдался год от года, продолжает поддерживаться. Изменения коснулись структуры присутствия на рынке карт различных платежных систем. Сейчас превалирует доля НСПК "Мир", и эта тенденция будет только нарастать.

Артем Киселев, начальник управления и развития эквайринга "Газпромбанка", победившего в номинации "Инновационный банк":

- Мы видим, что в условиях быстро меняющегося рынка важно не лишать пользователей привычных финансовых инструментов и дать им возможность получать новый функционал, о котором еще вчера мы даже не задумывались.

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "Финам", победившей в номинации "Инвестиционные решения":

- Главное в инвестициях – это правильные стратегии, которые могут использовать наши клиенты, приходя на фондовый рынок. Мы помогаем им инвестировать как в российские ценные бумаги, так и в иностранные, а также в различные валюты.

Юлия Шумилина, заместитель руководителя отдела маркетинга и рекламы компании AMF, победившей в номинации "Качество и сервис":

- Наша компания много лет воплощает самые смелые мечты самых требовательных клиентов. Мы тщательно следим за качеством нашей продукции, для нас это один из главных приоритетов. Доставка осуществляется по всему миру. Индивидуальный подход к каждому клиенту, гарантия качества, собственная служба доставки, лучшие сотрудники, которые являются профессионалами своего дела, проверенные поставщики – это лишь малая часть, из чего складывается сервис компании. Наша компания на протяжении многих лет является лидером рынка, подтверждая этот высокий статус наградами. Мы тщательно продумываем каждую коллекцию нашей продукции. Каждый букет, заказанный в компании AMF, на 100% соответствует тому, что представлено на нашем сайте.

Полный список Лауреатов премии можно посмотреть здесь.

Несмотря на все экономические и геополитические трудности, бизнес в России активно развивается. Вручение бизнес-премии "Лучшие в России – компании и персоны года" лишний раз продемонстрировало, что даже в непростых условиях всегда есть компании и люди, способные эффективно вести дело и добиваться успеха.