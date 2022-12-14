«Зимняя сказка» фонда «Линия жизни» на катке в саду «Эрмитаж»

«Зимняя сказка» фонда «Линия жизни» на катке в саду «Эрмитаж»
Фото: пресс-служба
17 декабря состоится благотворительный вечер на катке

Совсем скоро наступят новогодние каникулы. Дети вместе с родителями уже сейчас начали готовиться: покупать подарки, елочные украшения и посещать различные детские представления.

Фонд "Линия жизни" и компания X5 Group подготовили настоящую "Зимнюю сказку" на льду Московского городского сада "Эрмитаж". Пришедших на каток ждет тематическое представление от уличного клоун-театр "Высокие Братья". А потом начнется сеанс свободного катания вместе с героями сказки: веселые игры, паровозик, хоровод и, конечно, красивые фотографии на сказочном зимнем катке. На каток приедут звезды и друзья фонда в том, числе писательница и психолог Наталья Толстая. Ведущая сказочного вечера – Елена Николаева "Утро России" на телеканале "Россия-1".

"Одиннадцать лет мы проводим сеансы благотворительных катаний на разных московских катках. В этот раз благодаря "Зимней сказке для Ксении, Марты и Ильи" мы соберем средства на лечение сразу для трех наших подопечных. – комментирует анонс представления президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова. Мы точно знаем, что помогать детям – просто, приятно и полезно, а вместе мы – волшебная сила!"

Присоединяйтесь!

О сеансе катания: 17 декабря 2022 года, сад "Эрмитаж", ул. Каретный ряд, дом 3.

Благотворительная "Зимняя Сказка для Ксении, Марты и Ильи" пройдет с 17:00 до 20:00. Начало сказки на льду в 17:30.

Информационные партнеры зимней сказки: информационное агентство Infox.ru, интернет-газета "Утро.ру" и газета "Бизнес и Общество".

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