Плитка во внутренней и наружной отделке

Многие из нас привыкли видеть этот материал в интерьере ванной или кухни, но за последнее десятилетие сфера его применения существенно расширилась. Облицовочные покрытия стали использовать в других помещениях, а также в обустройстве придомовых территорий.

Керамическая плитка пользуется большой популярностью как у профессионалов, так и любителей. В первую очередь, это обусловлено такими характеристиками, как прочность, долговечность, декоративность и универсальность. Сегодня ее можно увидеть в пространстве рабочих кабинетов и зон отдыха, в оформлении интерьеров и экстерьеров. Предлагаем ознакомиться с наиболее распространенными решениями с использованием этого облицовочного материала во внутренней и наружной отделке.

1. Фартук для влажных помещений

Кто как не плитка справится с агрессивным воздействием чрезмерной влаги? Только она воспрепятствует возникновению вредных бактерий и позволит поддерживать в ванной комнате или кухне идеальную чистоту. Фартук в районе разделочного стола, варочной поверхности и мойки, а также в зоне душевой – надежная защита от появления грибка и плесени. Кроме того, благодаря широчайшему разнообразию форматов, рисунков, расцветок и текстур можно подобрать покрытие, которое станет неотъемлемой частью дизайна, а иногда – и главным его украшением. Особым спросом в последнее время пользуются стилизации под другие материалы, такие как дерево, камень, металл и пр. Если ищете нечто эксклюзивное, обратите внимание на плитку ручной работы – она гарантированно обеспечит яркий акцент где бы то ни было.

2. Напольное покрытие для кухни

По сравнению, например, с ламинатом или линолеумом, плитка не создаст проблем даже по прошествии десятилетий. Пол, выложенный в кухонном помещении из облицовки, будет отличаться прочностью и надежностью, долговечностью и практичностью. Попавшие на горизонтальную поверхность под ногами вода, жир, пролитые жидкости устраняются в считанные секунды и не являются препятствием для безопасного передвижения по периметру кухни. Единственное – при покупке необходимо обратить внимание на характеристики плитки и выбирать среди образцов, предназначенных специально для пола.

3. Прихожая, коридор

Входная зона в доме, как правило, больше всего доставляет хлопот в ежедневной эксплуатации за счет того, что с улицы заносится грязь, влага и пыль. Кроме того, каблуки обуви, сумки на колесиках, велосипеды и детские коляски создают дополнительные нагрузки на поверхность. Плитка – оптимальный вариант для пола в прихожей, поскольку ей не страшны контакты с влажной средой, преждевременное истирание, она легко чистится и моется. Для входной зоны можно подобрать керамический паркет, представленный современными производителями богатым модельным рядом размеров, оттенков, фактур.

4. Лестница

Обустройство ступеней и подступенков с помощью плитки успешно практикуется как во внутренней, так и наружной отделкой с той разницей, что для улиц подходят покрытия, готовые противостоять резким температурным перепадам, заморозкам и ультрафиолету. Немаловажное значение имеет и тот фактор, какая ежедневная нагрузка предполагается на конструкцию. Обычно лучшие показатели в этой области демонстрируют клинкер и керамогранит, чаще всего используемые в отделке лестниц.

5. Зона бассейна

Водный резервуар, облицованный мозаикой изнутри, – самый распространенный способ создать надежную защиту от бактерий и разрушающего воздействия воды. Однако подступы к бассейну также нуждаются в безопасности и декоративности. Плитка с системой "антислип" обеспечит комфортное передвижение в этой зоне и заодно гармонично впишется в дизайн наружного пространства.

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