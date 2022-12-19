Плитка во внутренней и наружной отделке

Плитка во внутренней и наружной отделке
Фото с сайта keramoda.ru
Многие из нас привыкли видеть этот материал в интерьере ванной или кухни, но за последнее десятилетие сфера его применения существенно расширилась. Облицовочные покрытия стали использовать в других помещениях, а также в обустройстве придомовых территорий.

Керамическая плитка пользуется большой популярностью как у профессионалов, так и любителей. В первую очередь, это обусловлено такими характеристиками, как прочность, долговечность, декоративность и универсальность. Сегодня ее можно увидеть в пространстве рабочих кабинетов и зон отдыха, в оформлении интерьеров и экстерьеров. Предлагаем ознакомиться с наиболее распространенными решениями с использованием этого облицовочного материала во внутренней и наружной отделке.

1. Фартук для влажных помещений

Кто как не плитка справится с агрессивным воздействием чрезмерной влаги? Только она воспрепятствует возникновению вредных бактерий и позволит поддерживать в ванной комнате или кухне идеальную чистоту. Фартук в районе разделочного стола, варочной поверхности и мойки, а также в зоне душевой – надежная защита от появления грибка и плесени. Кроме того, благодаря широчайшему разнообразию форматов, рисунков, расцветок и текстур можно подобрать покрытие, которое станет неотъемлемой частью дизайна, а иногда – и главным его украшением. Особым спросом в последнее время пользуются стилизации под другие материалы, такие как дерево, камень, металл и пр. Если ищете нечто эксклюзивное, обратите внимание на плитку ручной работы – она гарантированно обеспечит яркий акцент где бы то ни было.

2. Напольное покрытие для кухни

По сравнению, например, с ламинатом или линолеумом, плитка не создаст проблем даже по прошествии десятилетий. Пол, выложенный в кухонном помещении из облицовки, будет отличаться прочностью и надежностью, долговечностью и практичностью. Попавшие на горизонтальную поверхность под ногами вода, жир, пролитые жидкости устраняются в считанные секунды и не являются препятствием для безопасного передвижения по периметру кухни. Единственное – при покупке необходимо обратить внимание на характеристики плитки и выбирать среди образцов, предназначенных специально для пола.   

3. Прихожая, коридор

Входная зона в доме, как правило, больше всего доставляет хлопот в ежедневной эксплуатации за счет того, что с улицы заносится грязь, влага и пыль. Кроме того, каблуки обуви, сумки на колесиках, велосипеды и детские коляски создают дополнительные нагрузки на поверхность. Плитка – оптимальный вариант для пола в прихожей, поскольку ей не страшны контакты с влажной средой, преждевременное истирание, она легко чистится и моется. Для входной зоны можно подобрать керамический паркет, представленный современными производителями богатым модельным рядом размеров, оттенков, фактур.

Фото с сайта keramoda.ru

4. Лестница

Обустройство ступеней и подступенков с помощью плитки успешно практикуется как во внутренней, так и наружной отделкой с той разницей, что для улиц подходят покрытия, готовые противостоять резким температурным перепадам, заморозкам и ультрафиолету. Немаловажное значение имеет и тот фактор, какая ежедневная нагрузка предполагается на конструкцию. Обычно лучшие показатели в этой области демонстрируют клинкер и керамогранит, чаще всего используемые в отделке лестниц.

5. Зона бассейна

Водный резервуар, облицованный мозаикой изнутри, – самый распространенный способ создать надежную защиту от бактерий и разрушающего воздействия воды. Однако подступы к бассейну также нуждаются в безопасности и декоративности. Плитка с системой "антислип" обеспечит комфортное передвижение в этой зоне и заодно гармонично впишется в дизайн наружного пространства.  

Фото с сайта.

Источник: keramoda.ru
новости партнеров

"Браво!" Французов восхитило жесткое решение ФИФА по Зеленскому

Европейцев все больше раздражает украинский президент

Захват военным путем: в США "решили" судьбу Крыма

Наш полуостров не дает покоя зарубежным "партнерам"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей