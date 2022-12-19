В Кремле вручили премию "Марка № 1 в России 2022"

Мероприятие сопровождалось концертом

16 декабря в Государственном Кремлевском Дворце состоялось грандиозное шоу – 24-я Церемония награждения победителей премии МАРКА № 1 в РОССИИ 2022.



Мероприятие, как обычно, сопровождалось грандиозным концертом, а заветную награду весом в 1 кг получили 115 производителей различных товаров и услуг, которым жители нашей страны отдали свое предпочтение путем прямого голосования, заполнив в электронных СМИ и в социальных медиа анкеты с сентября по октябрь 2022 года.

И вот победители получили награды.

"Услуги и сервис": Русское Радио, Аргументы и Факты, ювелирная сеть ADAMAS, Gloria Jeans, сеть фитнес-клубов С.С.С.Р, IL Патио и другие.

"Продовольственные товары": Якобс, ВКУСНОТЕЕВО, BAISAD, Затея, ПИКАНТА, Sибирская коллекция, Жигулевское (ПК БАЛТИКА), ЛЮКС (САФ-НЕВА), Русская картошка, Кузя Лакомкин и другие.

"Непродовольственные товары": межкомнатные двери Волховец, электротехника IEK, входные двери Torex, , PRESIDENT, AOC, Merris, BEST DINNER, РИФАР, REDMOND, российская торговая марка Тест на правду в категории батарейки и другие.

"Медицинские товары": пробиотики Бак-Сет, растительный препарат для лечения насморка и синусита Синупрет, Тантум Верде, Фунгодерил, препарат для глаз Стиллавит, Гепатромбин Г, Андродоз, Витапрост и другие.

Важной новостью Церемонии стали новые ведущие, которые прежде не выходили на сцену МАРКИ №1 в России. Проводниками зрителей в мир музыки, товаров и услуг стали Вячеслав Манучаров и Елена Максимова – именно они задавали вечеру душевный и тёплый тон.

Невероятное шоу захватило зрителей с первой же минуты. Во время церемонии зрители увидели интерактивное шоу: живой звук, неожиданные дуэты, любимые мелодии, которые не оставили никого равнодушными. Кремлевский Дворец наполнился предновогодней энергетикой и праздничным настроением! В гала-концерте приняли участие Сергей Лазарев, Лолита, Алсу, Хабиб, Люся Чеботина, DABRO, Ольга Серябкина, GALIBRI&MAVIK, группа "Земляне", Родион Газманов и многие другие известные исполнители.

За кулисами праздника победители премии поделились секретами успеха.

Категория "Сеть фитнес-клубов". Сергей Савинов, генеральный директор сети фитнес-клубов С.С.С.Р: "В этом году всем компаниям в фитнес-индустрии пришлось непросто. Но мы за счет внутреннего ресурса, за счет слаженных действий команды, просто выполняя те прописные истины, по которым работает бизнес во всей России, продвинулись вперед. Мы надеялись, что наша команда вытянет и она вытянула! В итоге за этот год, пусть он и был очень сложным, нам удалось открыть еще два клуба, и теперь в нашей сети 33 фитнес-центра. Такой успех – показатель того, что мы не собираемся останавливаться. Возможно, в следующем году у нас появятся клубы, открытые в рамках франшизы. Мы открыты для партнерства – обращайтесь, будем работать".

Категория "Загородный отель". Равиль Зарипов, коммерческий директор "M’ISTRA’L HOTEL & SPA": "С уходом международных брендов рынок очень серьезно переформатировался. "На сцену" выходят гостиничные операторы под отечественными брендами, что повлияло и на портрет гостя – он в этом году полностью изменился. Если говорить об иностранных рынках, то к нам все чаще приезжают из Ирана, Индии и Китая, а рынки Западной Европы ушли полностью. Что касается финансовых показателей, то средняя цена за номер и доходы за номер в 2023 году, согласно прогнозу, останутся примерно как в 2019-2021 годах. Так же, как и средняя заполняемость отелей вне города. Предполагаю, что рынок загородных отелей продолжит свое развитие. Что касается направлений, то, я уверен, продолжат развиваться Московский регион и Казань. К тому же большой потенциал сейчас у Урала и республик Северного Кавказа, куда люди приезжают покататься на горных лыжах".

Категория "Препарат от боли в горле (спрей)". Юлия Суслова, старший бренд-менеджер по продукту "Тантум Верде": "В последнее время очень быстро меняется привычный образ жизни. Но перемены, случившиеся в нынешнем году, даже для нас в новинку. Однако мы справились! Товар на полках есть, а для компании это главное. Ведь наш клиент, приходя в аптеку, всегда должен находить там свой любимый препарат. Также мы выпускаем на рынок новый продукт. Это разогревающий аппликатор "Термакэр" – для тех, у кого есть проблемы со спиной и шеей. У него внутри специальная стружка. При открытии упаковки она взаимодействует с кислородом и начинает разогреваться. Его можно будет использовать как в сочетании с другими препаратами, так и отдельно. Он расслабляет мышцы и разогревает спину. Я уверена, что все те, кто любят "Тантум Верде", попробуют и новый продукт. Ведь это абсолютная инновация, не сравнимая ни с каким другим средством, которое есть сейчас на рынке. В общем, мы выходим на новую орбиту!".

Категория "Непродовольственные товары. Электрогриль". Диана Желяскова, генеральный директор компании REDMOND: "Все наши успехи – это, в первую очередь, выбор наших покупателей. Все, что мы создали и реализовали за 16 лет своей работы, было сделано с любовью к людям. Именно внимательное отношение к ожиданиям и вкусам простых людей, привело нас к сегодняшним победам. А наша команда, которая обеспечивает наше развитие – это второе слагаемое нашего успеха. Ведь без ее веры в то, что REDMOND создает лучшее из необходимого, мы бы не смогли справиться с задачами, которые стояли перед компанией все эти годы. Сегодня REDMOND – это технологии, практичность и стиль, которые доступны каждому в России. И мы гордимся тем, что сегодня нашей техникой пользуются почти 70 миллионов семей во всех уголках страны. Спасибо вам за это".

Алексей Абызов, директор по продажам компании REDMOND: "Очень приятно осознавать, что успехи нашей компании высоко оцениваются жителями нашей страны. Это не первая наша Народная Марка и я уверен, что не последняя. Дополню Диану – успехи и достижения REDMOND состоят из ежедневной, кропотливой и творческой работы моих коллег на разных направлениях. Ведь от идеи прибора, до его качественной работы на чьей-то кухне, проходят сотни процессов и приложены усилия тысяч людей. Разработку, производство, доставку до полки в магазине и еще много других задач, каждый день решают мои коллеги в разных уголках мира. И большая часть успеха нашей марки, принадлежит им. REDMOND в том виде, как он есть сегодня, состоялся благодаря их усилиям!".

Категория "Входные двери". Игорь Ионов, коммерческий директор компании TOREX: "Наши двери – это уверенный выбор миллионов покупателей. Почему? А потому что клиентский сервис для нас на первом месте. В 2023 году мы будем расширять бизнес не только в России, но и за ее пределами. Думаю, что в нашей линейке появятся новые двери, соответствующие требованиям рынка и желаниям наших потребителей. Сейчас главные на нашем рынке тренды – это интеграция и цифровизация: устанавливаются электронные замки и биометрические системы. Из любой точки мира ты можешь со смартфона посмотреть, что происходит у тебя дома и проверить, закрыты ли замки на входных дверях. Попасть в квартиру сейчас можно с помощью специальных карт, пин-кода, пароля. Скоро, я думаю, техника будет считывать лицо хозяина помещения, и двери будут открываться для него автоматически. Еще один тренд рынка – это рост популярности светлых и серых дверей, потому что наиболее популярный дизайн – это неоклассика и модерн. Мы, конечно, всегда готовы предоставить нашим покупателям самые актуальные на данный момент цветовые и технические решения".

Категории "Молоко и сливки", "Сливочное масло". Людмила Хохлова, заместитель генерального директора компании "Молвест" (бренд "Вкуснотеево"): "Наша компания имеет богатый опыт. На рынке производства и продажи молочной продукции мы работаем уже более полувека. Наш главный ориентир – удовлетворение спроса потребителей. Известный принцип "от поля до прилавка" полностью реализован на наших предприятиях. Контролировать качество нашей продукции мы начинаем с момента производства кормов. Обрабатывая молоко, мы сохраняем все полезные и вкусовые свойства этого продукта. Мы также четко контролируем всю производственную цепочку – вплоть до соблюдения сроков реализации продукции. Коллектив компании "Молвест" дорожит нашими покупателями и благодарит их за признание продуктов под маркой "Вкуснотеево". 2022 год, конечно, был для нас сложным, на сам факт получения высокой награды свидетельствует: мы справились! В 2023 году наша компания обязательно выведет на рынок новые интересные продукты. Это наш принцип: покупателя нужно удивлять и радовать".

Категория "Радиостанция". Ведущие главного утреннего шоу страны "Русские Перцы" на "Русском Радио" Антон Юрьев, Полина Жукова, Дмитрий Морозов. Дмитрий Морозов: "Русское радио" – это не радиостанция, а друг для каждого нашего слушателя. Такой должен быть в жизни каждого: он всегда поддержит и скажет: "Все будет хорошо, несмотря ни на что!".

Антон Юрьев: "Если относиться к слушателям, как к своим близким, то вас будут любить и слушать".

Полина Жукова: "Мне кажется, что наши слушатели полны любви, потому что "Русское радио" – это и есть любовь! Мы ее излучаем в каждой ноте наших песен, потому что играем музыку, которую любят наши слушатели".

Категория "Печатное СМИ (газета)". Руслан Новиков, генеральный директор издательского дома "Аргументы и Факты": "Чтобы быть успешным на рынке СМИ, нужно иметь лояльную аудиторию и быть рядом с ней. "АиФ" – газета федерального присутствия. Мы – в каждом регионе, каждом городе, каждом районе нашей страны. Мы– в ближнем и дальнем зарубежье. Из регионов и стран присутствия мы и черпаем "соль земли" и делаем правдивые тексты. Завоевав лояльность наших читателей, мы ее бережно храним и стараемся делать для них все с любовью и добротой. Вот и весь секрет успеха! Да, аудитория печатной и электронной версии "АиФ" – это разные люди. Но обе аудитории – это миллионы человек!".

Также в категории "Лучший народный театр современного танца" получила заслуженную награду основательница и художественный руководитель международного балета "Тодес" Алла Духова: "В России очень много талантливых танцовщиков и хореографов. Но такого коллектива, как у нас, точно нет на всей планете. Дело в том, что мы по-настоящему влюблены в нашу работу, мы – фанаты своего дела. Секрет нашего успеха – это труд и любовь. Кто-то говорит, что придет молодая шпана и сметет нас, как в песне поется, "с лица земли". Нет, друзья! Вся эта молодая шпана – у нас. Мы растим ее в наших школах и выпускаем в свет!".

Телеверсию награждения состоится 07 января 2023 г. на канале ТВЦ.