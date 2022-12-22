Китайское торжественное шествие на ВДНХ

Китайское торжественное шествие на ВДНХ
Фото: пресс-служба
24 декабря 2022 года впервые на ВДНХ пройдет Торжественное шествие в честь китайского Дня зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния – один из самых значимых китайских праздников. Его также называют "китайским днем благодарения". В этот день устраивают массовые праздничные шествия и семейные собрания. Считается, что такое празднование привлекает к людям положительную энергию вместе с удлиняющимся световым днем.

В программе мероприятия планируется торжественное шествие, которое стартует 24 декабря в 13:00 от ракеты-носителя "Восток" и остановится возле Павильона №21. Актеры в национальных костюмах пронесут 18-метрового дракона, также состоится театрализованное представление с выступлениями танцоров, китайских барабанщиц, маленьких дракончиков и китайского льва. Посетители смогут сделать памятные фотографии, после чего продолжить знакомство с историей и культурой Китая на выставке уже внутри Павильона №21.

Здесь на экспозиции "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" представлено более 200 экспонатов на площади 1600 м². Среди них репродукции древних статуй воинов, оружия и костюмов, оригинальные артефакты из коллекции Государственного музея Востока, а также интерактивные зоны, песочная анимация и световое шоу.

Кроме того, в честь Китайского дня благодарения 24 декабря состоится предновогодний марафон бесплатных экскурсий, запись уже открыта на сайте выставки.

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