«Снегурочка»: новое прочтение от Театра «Револьвер»

«Снегурочка»: новое прочтение от Театра «Револьвер»
Фото: пресс-служба
28 и 29 декабря в Центре Высоцкого состоится показ премьерного спектакля «Снегурочка» по пьесе Александра Островского

Есть спектакли, которые могут быть поставлены только здесь, только сейчас и только с этими людьми. Именно таким стал для молодежного театра "Револьвер" спектакль "Снегурочка" по пьесе Александра Островского.

Да, это сказка, но отнюдь не детская – она взывает к подсознанию взрослых. Это крайне важно, потому что все, что связано с любовью и отношениями, привлекает безусловное внимание зрителя. А в пьесе воспевается любовь, причем, далеко не платоническая, необходимым условием которой является доверие и ответственность влюбленных, а также верность своему выбору. Неготовность людей жить по закону любви, обретение которой происходит только через самопожертвование – та самая красная нить, проходящая через все повествование в "Снегурочке".

Сергей Власов, режиссер-постановщик: "Сейчас мы живем в эпоху, когда можно сказать, что  "весь мир сошел с ума", и практически каждый вынужден делать некий нравственный выбор, жертвуя и/или рискуя подчас не только чем-то дорогим, но и попросту жизнью, иногда не своей. Рефлексируя на тему глобального кризиса и краха установленного миропорядка, наверное, только ленивый не задался вопросом, за что нам все это и как из этого всего выбираться. Таким образом, вопрос о возможных механизмах восстановления миропорядка перестал быть темой абстрактных изысканий и трансформировался в животрепещущий  вопрос самоидентификации, как для каждого думающего человека в отдельности, так и для общества и государства в целом. А из чего в пределе растет опыт государственности – из ощущения принадлежности себя к какому-то роду. Навык мышления подобными категориями, ставящими интересы рода превыше всего, очевидно, гораздо более древний, чем христианство, а механизмы, с помощью которых осуществляется управление родом, сейчас перестают быть безобидными сказками и стремительно обретают значимость мифа. Наша трактовка "Снегурочки" как раз об этом. Главным героем пьесы Островского становится не Снегурочка (как в большинстве предыдущих версиях постановок), а народ – берендеи, нарушившие договор с богами и потерявшие благодать на долгие годы".

Почему Царство берендеев на протяжении 15 лет было лишено благодати и скатилось в упадок и кризис? Кто такая Весна и почему она одна из важных героинь пьесы? Почему Лель выбрал Купаву, а не Снегурочку? Сохранили ли обряды свою силу над нами, современными людьми? Снегурочка – жертва, дар или то и другое вместе? На все эти вопросы постараются ответить создатели спектакля.

Яркой и самобытной постановка станет благодаря продуманному и яркому сценографическому решению и костюмам, над которыми работала лауреат "Золотой Маски" художник Ксения Сорокина.

В основу музыкального оформления легли народные песни, исполняемые на традиционных инструментах,  специально подобранные для спектакля известной фолк-певицей и  педагогом Татьяной Куртуковой-Макеевой. Соединив песни с обрядами, удалось не только создать живую, наполненную любовью атмосферу, но и внести динамику в действие, сделать его более стремительным и конфликтным.

Профессиональное исполнение русского пляса стал возможен благодаря известному педагогу по танцам, основателю и руководителю спортивно-исторического клуба "Аркона" Сергею "Славуте" Козлову.

Благодаря сыгранному актерскому ансамблю, который готов к поиску,  экспериментам и не боится осваивать различные жанры, а также серьезному опыту художественного руководителя и режиссера Сергея Власова в реализации различных проектов в сфере культуры и бизнеса, зритель увидит красивое и глубокое действо, которое будет созвучно каждому. 

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