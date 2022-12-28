Kак прекратить списание зарплаты приставами?

Существуют законные способы защитить свои доходы от взысканий

К сожалению, никто не застрахован от того, что в один прекрасный день приставы удержат вашу зарплату. Нередко судебные приставы, не разбираясь в характере выплат, списывают все деньги, поступающие на карточку. Под угрозой может оказаться как зарплата работника, так и другие доходы. Можно ли защитить честно заработанные от списания судебными приставами? Рассмотрим подробнее условия для списания денег с зарплаты приставами в рамках исполнительного листа, а также расскажем, как законно избежать потерь трудовой оплаты.

Имеют ли право приставы снимать всю зарплату?

Все чаще к юридическим консультантам обращаются клиенты с волнующим вопросом: "Что делать, если приставы снимают всю зарплату, имеют ли они право на это?" Ответ однозначен – нет, это незаконно. Другая ситуация, если приставы сняли (удерживают) 25-50% зарплаты.

Согласно законодательству РФ, судебные приставы не имеют права взыскивать с должника более 50% от его доходов, в которые входит заработная плата и различные социальные выплаты. В ряде случаев, четко установленных законом, удержанию может подвергнуться до 70% дохода.

Размер взыскиваемых денежных средств устанавливается судом и определяется в исполнительном листе.

Сколько могут снимать приставы с зарплаты в 2022?

С 1 февраля 2022 года приставы обязаны соблюдать дополнительное ограничение: сохранение за гражданином заработка в размере федерального МРОТ (на данный момент в среднем по России он составляет 15 172 рублей, а с 01.01.2023 составит 15 669 рублей). Нововведения прописаны в законе № 234-ФЗ.

Сколько приставы могут удерживать из зарплаты при взыскании алиментов?

В случае, если исполнительный документ выдан на взыскание алиментов, возмещение ущерба вреда здоровью, компенсацию в связи со смертью кормильца, максимальная сумма взыскания не может превышать 70% дохода должника. Это правило распространяется и на снятие денежных средств с зарплатной карты в банке.

Перечень доходов, НЕ подлежащих взысканию НИ в каком размере :

Выплаты на возмещение вреда здоровью;

Возмещение вреда в связи со смертью кормильца;

Компенсации от работодателя;

Страховые выплаты (кроме пенсии по старости, инвалидности и пособия по временной нетрудоспособности);

Детские пособия;

Маткапитал;

Единовременные выплаты.

Как происходит списание зарплаты приставами

Удержания по исполнительному документу из заработной платы должника осуществляются и регулируются в соответствии с ФЗ от 02.10.2007 №229, а также главой 17 Семейного кодекса РФ. Все основания для взыскания подтверждаются документально. Должник получает исполнительный лист после вступления решения суда в силу.

Условия, когда приставы могут снимать зарплату с должника

Часть зарплаты может быть удержана приставами только по исполнительному документу. Списание происходит в принудительном порядке после того, как решение суда вступило в законную силу и истец передал исполнительный лист к исполнению в банковскую организацию, работодателю должника или судебным приставам-исполнителям.

Как правило, взыскатель подает документ в ФССП, так как этот орган нам всем более привычен в качестве того ведомства, которое выполняет действия по взысканию с должника.

Могут ли приставы удерживать с минимальной зарплаты?

К счастью, больше не нужно разбираться с приставами, банками и что-то доказывать. При условии, если зарплата должника меньше прожиточного минимума, списывать средства запрещается. С 2022 года это регламентируется новым законом, по которому должнику после взыскания долгов оставят неприкосновенным прожиточный минимум. То есть даже если эта сумма – больше, чем 50% от зарплаты, должнику оставят прожиточный минимум в любом случае.

Как уменьшить процент списания с зарплаты приставами

Чтобы снизить сумму взысканий, необходимы обоснованные причины, для чего вам это нужно. К примеру, у вас есть несовершеннолетний ребенок, который также нуждается в прожиточном минимуме, или вы нуждаетесь в покупке дорогостоящих лекарств, требуется дорогое лечение. Все эти доводы необходимо обязательно документально подтвердить.

Что делать со списанием зарплат приставами?

Нарушения прав должника при взыскании долгов по исполнительному документу непременно ведут к потере им денежных средств с карты. Чтобы не тратить время и нервы на выяснение причин проблемы, лучше сразу доверить дело по защите ваших прав юристу. Специалист подскажет вам, как защитить зарплату от списания судебными приставами.

Хрусталев Дионис Александрович, руководитель отдела первичной обработки компании ООО "КредитамНет":

"Что делать с безудержным списанием приставами зарплаты, которая не успеет поступить на карту, как сразу списывается подчистую? Постоянно жаловаться – это не выход, и должен быть какой-то законный способ. В статье 136 часть 4 ТК РФ четко предусмотрена возможность перечисления денежных средств вашей зарплаты на карту другого человека. От вас потребуется лишь заявление вашему работодателю и его согласие."

Согласно данной статье трудового кодекса, трудовым или коллективным договором с работником может быть предусмотрено перечисление зарплаты на указанный работником счет в банке. Таким образом, вы можете абсолютно законно избежать ареста части зарплаты судебными приставами. Например, устроившись на ¼ ставки, и в рамках договора с работодателем остальную часть зарплаты начислять на карту кому-то другому.

Также есть вариант избежать удержания зарплаты судебными приставами, если признать банкротство физлица, по которому все долги спишутся полностью. На сегодняшний день банкротство – это реальный и законный шаг, помогающий начать новую жизнь без долгов. Нужно знать, что сама процедура имеет массу нюансов, поэтому важно доверить процесс профессионалам. Более подробно на эту тему вы можете поговорить с опытными юристами компании "КредитаНет", записавшись по телефону или форму обратной связи на сайте kredita.net.