Новое праздничное шоу от RockestraLive

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Что: Симфоническое
шоу "Хиты группы Rammstein” в
исполнении оркестра RockestraLive. Новая
праздничная программа"
Где: Клуб 1930 Moscow
Когда: 5 января 2023 г., 20:00
Продолжительность: до 2,5 часов (с антрактом)
В этот вечер зрителей ждет
настоящий музыкальный праздник: известный оркестр RockestraLive исполнит
особенную программу, посвященную
60-летию великого и ужасного Тилля Линдеманна. Любимые хиты культовой
группы из Германии в качественной симфонической обработке. Такая музыка за
рамками стереотипов, она окрыляет, дарит невероятные эмоции. Еще пару лет назад никто и представить не мог,
что такое произойдет именно в Москве, но RockestraLive буквально рвут на части
все стереотипы. Могут ли скрипки и виолончели разжигать пламя, а валторны и
тромбоны поливать напалмом, спросите вы? Теперь да!
Рок в симфоническом звучании – самый настоящий и честный рок, завораживающий своей мощью и экспрессий. И RockestraLive исполняет его всегда на самом высоком уровне, вдохновляясь творчеством невероятно-талантливых, гениальных исполнителей и, конечно, энергетикой и отдачей своих зрителей!
Категория 12+
RockestraLive – это уникальный коллектив, исполняющий современные рок-хиты симфоническим составом. Основан в 2015 году. За время своего существования оркестр успел провести 4 тура по России и выступить на лучших площадках Москвы. Они в разное время получали положительные отзывы и персональные одобрения от групп и лейблов, среди них Muse, Thirty Seconds to Mars, Placebo, Coldplay, Three Days Grace и конечно же Linkin Park (через Warner Music).
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