Новое праздничное шоу от RockestraLive

Более двух часов мощнейшего симфонического шоу 5 января в клубе 1930 Moscow

Что: Симфоническое шоу "Хиты группы Rammstein” в исполнении оркестра RockestraLive. Новая праздничная программа"

Где: Клуб 1930 Moscow

Когда: 5 января 2023 г., 20:00

Продолжительность: до 2,5 часов (с антрактом)

В этот вечер зрителей ждет настоящий музыкальный праздник: известный оркестр RockestraLive исполнит особенную программу, посвященную 60-летию великого и ужасного Тилля Линдеманна. Любимые хиты культовой группы из Германии в качественной симфонической обработке. Такая музыка за рамками стереотипов, она окрыляет, дарит невероятные эмоции. Еще пару лет назад никто и представить не мог, что такое произойдет именно в Москве, но RockestraLive буквально рвут на части все стереотипы. Могут ли скрипки и виолончели разжигать пламя, а валторны и тромбоны поливать напалмом, спросите вы? Теперь да!



Рок в симфоническом звучании – самый настоящий и честный рок, завораживающий своей мощью и экспрессий. И RockestraLive исполняет его всегда на самом высоком уровне, вдохновляясь творчеством невероятно-талантливых, гениальных исполнителей и, конечно, энергетикой и отдачей своих зрителей!

Билеты – от 1200 до 5000

Категория 12+

RockestraLive – это уникальный коллектив, исполняющий современные рок-хиты симфоническим составом. Основан в 2015 году. За время своего существования оркестр успел провести 4 тура по России и выступить на лучших площадках Москвы. Они в разное время получали положительные отзывы и персональные одобрения от групп и лейблов, среди них Muse, Thirty Seconds to Mars, Placebo, Coldplay, Three Days Grace и конечно же Linkin Park (через Warner Music).