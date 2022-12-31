Выбор дебетовой карты

Выбор дебетовой карты
Фото: Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Как правильно выбрать карту

Необходимость заказать дебетовую карту банка может возникнуть у любого. Это удобный инструмент для безналичных расчетов, которые начали распространяться по миру еще с середины прошлого века. К выбору и оформлению таких карт не стоит подходить формально. Оптимально подобранный финансовый инструмент даст возможность получить наибольшую выгоду.

Виртуальные и пластиковые карты

Дебетовые карты бывают виртуальными и реализованными на физическом носителе. Они позволяют расплачиваться собственными средствами. Виртуальные карты предназначены в основном для онлайн-покупок. Но если внести их данные в специальные программы, то можно расплачиваться телефоном, часами, фитнес-браслетом, NFC-кольцом.

Платежная система

Также карточки могут быть нескольких видов по другим параметрам. Прежде всего, такие продукты различаются платежной системой. Под ПС понимается совокупность правил, процедур, алгоритмов и технических решений для безналичных переводов.

Она может быть глобальной, или ориентированной на ряд стран. Есть также кобейджинговые варианты. Они работают в двух системах. Но такие карты встречаются редко. Также есть уровни привилегий: начальный, базовый, премиум-сегмент.

Именные и неименные

Карты бывают именными и неименными. В первом случае на лицевой стороне эмбоссированы имя и фамилия владельца на латинице.

Принцип использования и возможности именных и не именных карт практически идентичны. Но некоторые организации, к примеру, различные МФО, могут предоставлять займ только на именную карту.

Овердрафт

Также бывают карты с овердрафтом. Это усовершенствованный вариант. Овердрафт – возможность уйти в минус.

Конкретная сумма устанавливается в договоре. Карта может быть предназначена для приема определенных платежей. К таким продуктам относятся зарплатный, пенсионный, социальный (для получения пособий).  

Программа лояльности

Практически для всех дебетовых карт разработаны какие-либо привилегии. Остается выбрать наиболее выгодный вариант. Один из распространенных – кэшбэк. 

Кэшбэк, то есть возврат части потраченных сумм, может возвращаться различными способами. Тем, кто часто летает на самолетах, выгодно пользоваться картой с кэшбэком в виде аэромиль. Есть похожие программы и для покупок, железнодорожных путешествий.

Карты могут быть ориентированы на автомобилистов. Тогда может быть предоставлена компенсация затрат на топливо, ремонт авто.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1

новости партнеров

Армия России нанесла массированный ракетный удар по военным объектам Украины

Операция была проведена накануне, 29 декабря

Армия России нанесла массированный ракетный удар по военным объектам Украины

Операция была проведена накануне, 29 декабря

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей