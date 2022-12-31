Выбор дебетовой карты

Как правильно выбрать карту

Необходимость заказать дебетовую карту банка может возникнуть у любого. Это удобный инструмент для безналичных расчетов, которые начали распространяться по миру еще с середины прошлого века. К выбору и оформлению таких карт не стоит подходить формально. Оптимально подобранный финансовый инструмент даст возможность получить наибольшую выгоду.



Виртуальные и пластиковые карты

Дебетовые карты бывают виртуальными и реализованными на физическом носителе. Они позволяют расплачиваться собственными средствами. Виртуальные карты предназначены в основном для онлайн-покупок. Но если внести их данные в специальные программы, то можно расплачиваться телефоном, часами, фитнес-браслетом, NFC-кольцом.

Платежная система

Также карточки могут быть нескольких видов по другим параметрам. Прежде всего, такие продукты различаются платежной системой. Под ПС понимается совокупность правил, процедур, алгоритмов и технических решений для безналичных переводов.

Она может быть глобальной, или ориентированной на ряд стран. Есть также кобейджинговые варианты. Они работают в двух системах. Но такие карты встречаются редко. Также есть уровни привилегий: начальный, базовый, премиум-сегмент.

Именные и неименные

Карты бывают именными и неименными. В первом случае на лицевой стороне эмбоссированы имя и фамилия владельца на латинице.

Принцип использования и возможности именных и не именных карт практически идентичны. Но некоторые организации, к примеру, различные МФО, могут предоставлять займ только на именную карту.

Овердрафт

Также бывают карты с овердрафтом. Это усовершенствованный вариант. Овердрафт – возможность уйти в минус.

Конкретная сумма устанавливается в договоре. Карта может быть предназначена для приема определенных платежей. К таким продуктам относятся зарплатный, пенсионный, социальный (для получения пособий).

Программа лояльности

Практически для всех дебетовых карт разработаны какие-либо привилегии. Остается выбрать наиболее выгодный вариант. Один из распространенных – кэшбэк.

Кэшбэк, то есть возврат части потраченных сумм, может возвращаться различными способами. Тем, кто часто летает на самолетах, выгодно пользоваться картой с кэшбэком в виде аэромиль. Есть похожие программы и для покупок, железнодорожных путешествий.

Карты могут быть ориентированы на автомобилистов. Тогда может быть предоставлена компенсация затрат на топливо, ремонт авто.

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