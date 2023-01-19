Тысячи участников ожидают старт большой игры в горах. Фестиваль ROSAFEST 2023 х GORILLA ENERGY совсем близко!

С 28 января по 04 февраля 2023 при поддержке титульного партнёра – бренда энергетических напитков Gorilla Energy тебя ждёт настоящая эстетика зимы, неделя свежего снега, душевные мероприятия, где ты найдёшь новых друзей. Катайся, отдыхай, крути любовь и градусы на главном курорте страны Роза Хутор!

В честь юбилея сотрудничества Gorilla Energy с фестивалем команда именитых граффити художников, среди которых RASKO (более 500 000 подписчиков в соцсетях), разместили рисунки на экстрим тематику в первом отеле для райдеров Riders Lodge, под эгидой Rosafest x Gorilla Energy. Бренд уже более 5 лет поддерживает основные фристайл-соревнования фестиваля и заряжает всех гостей энергией в апре-ски зоне.

Главная фишка фестиваля – горнолыжный квест Большая Игра Тинькофф, где одновременно бьются за призы до 10 тысяч игроков. За 5 лет разыграно 1 500 000 рублей от Тинькофф, 6 000 000 миль Tinkoff All Airlines и 185 000 классных призов, в этом году призовой фонд – 500 000 рублей.

Сноупарк в этом году дополнят новыми фигурами для профессионалов и любителей, ты сможешь тренироваться вместе со 150 сильнейшими атлетами страны. Помимо тренировок, каждый день будут проходить соревнования от разных брендов с общим призовым фондом 600 000 рублей.

Спортивной новинкой станет целое новое направление – Olimpbet Slalom Academy. Неделя бесплатных тренировок на специально подготовленной трассе завершится соревнованиями. Спортивные достижения можно отметить на концертах Olimpbet Live.

Онлайн-кинотеатр PREMIER создаёт оригинальный контент и показывает его первым. Гостям фестиваля откроются две секретные премьеры по обычным браслетам фестиваля, а обладатели VIP браслетов вместе с атлетами, артистами, блогерами и СМИ отправятся на afterparty в шале с панорамным джакуззи.

В прошлые годы на Розафест выступали FEDUK, Хлеб, Cream Soda, Markul, АИГЕЛ. В этом году фестиваль откроет SALUKI, а закрытие пройдёт под хип-хоп ритмы группы CAPTOWN. На закрытых вечеринках ожидают Лёшу Миронова и Матвея Ларионенко aka 4eu3 из питерской музыкальной группировки AVG, диджея Элджея DJ Cherocky, а самые мощные апре-ски тусовки будет качать знаменитая в Москве промо-команда Лагерь во главе с идеологом Басей Трошаниной.

Стартаперы и представители IT, среди прочих гостей, ежегодно собираются вместе кататься, общаться и находить менторов. За 7 лет фестиваль поддержали более 15 мировых брендов. За привлечение партнёров и разработку интеграций отвечает генеральный продюсер и со-основатель проекта Юлия Брумель.

В этом году технологическим партнером стала крупнейшая российская ИТ-компания VK. Проекты VK позволяют общаться, играть, слушать музыку, смотреть и снимать видео. VK – это место встречи для общения и отдыха не только онлайн, но теперь и оффлайн в горах.

С современными технологиями можно будет познакомиться в бренд зоне realme, популярного производителя смартфонов и электроники. Помимо зрелищного контеста в сноупарке, у бренда будет собственный корнер с профессиональной фотостудией, где ежедневно будут проходить различные активности с розыгрышем ценных призов, там же вы сможете подробно ознакомиться с новинками, например, одними из первых в стране увидеть realme 10 Pro+, ожидаемый смартфон с изогнутым экраном.

Самокат удивляет не только своей быстрой доставкой от 15 минут, но и крутыми активностями для всех гостей курорта Роза Хутор. В зоне бренда можно будет получить снеки и напитки по системе ски-инн, прямо при спуске с горы не снимая лыж! На подогреваемых лавочках можно перекусить и сделать уютные фото с видом на горы. Наиболее ловкие смогут выловить призы от бренда в уникальной аэротрубе.

Если хочется комфортного отдыха от и до – заселись в отеле со звёздами Rosa Spring Hotel & SPA с прямым выходом на гору. Или отправляйся бандой друзей в классный молодёжный отель Ays Design – и ты властелин более 100 километров идеально подготовленных трасс курорта Роза Хутор. Среди именитых гостей фестиваля в этом году Никита Серов, Саша Габар, Оля Казанцева, Володя XXL, Элина Камирен, Екатерина Танасиенко, Анна Кведар и другие популярные блогеры.

Мероприятие заслуженно получило статус "лучший фестиваль по версии BEMA" и международную премию за лучшее молодёжное событие. Сюда едут за комфортом, уютом, понятным окружением. Больше не придётся скучать за баром или разучивать повороты на склоне одному. Тебя ждёт захватывающий мир новых знакомств на 8-м ежегодном Rosafest x Gorilla Energy 2023!

Официальный сайт фестиваля spotway.ru.