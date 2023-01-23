Новый проект оркестра "Русская филармония"

Новый концертный сезон 2023 года оркестр "Русская Филармония" открывает проектом "Релакс в большом городе". В концерте принимает участие ведущая солистка Большого театра России Дарья Зыкова и солист Лейпцигского оперного театра Сергей Писарев.



В сумасшедшем ритме большого города, в суете и нескончаемых стрессах так иногда хочется остановиться и попасть на островок безмятежного покоя, чтобы насладиться превосходной расслабляющей музыкой и получить заряд позитивной энергии. Именно для этого создана программа "Релакс в большом городе". Самые романтичные, проникновенные, нежные, задушевные и возвышенные сочинения композиторов разных эпох и стран помогут отвлечься от проблем и, хотя бы ненадолго, оказаться в волшебном мире любви и красоты.

Особую атмосферу вечера создаст россыпь любимых мелодий: "Адажио" Альбинони, "Лунный свет" Дебюсси, Вальс Шопена, упоительная вторая часть 21-го фортепианного концерта Моцарта, "Лебедь" Сен-Санса, "Лунный свет" Дебюсси, "Summertime" Гершвина, "Размышление" Массне, "Серенада лунного света" Миллера, музыка из кинофильмов "Список Шиндлера" "Цвет ночи" и другие не менее известные и любимые сочинения для лучшего расслабляющего отдыха.

Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

24 января 2023 года, начало в 19:00