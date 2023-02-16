Никола-Ленивец: «Масленица. Просвет»

Тема Масленицы в Никола-Ленивце в 2023 году — Просвет

Никола-Ленивец – родина большого огня. Ежегодно в арт-парке отмечают Масленицу, сжигая не чучело, а большой арт-объект. В согласии с традициями, в этот день мы призываем не праздновать, а совершить акт самопознания, стать свидетелем перформанса, который никогда больше не повторится. Именно здесь, наблюдая за тем, как огненная стихия творит искусство, можно с благодарностью оглянуться назад и с надеждой посмотреть в будущее.

Тема Масленицы в Никола-Ленивце в 2023 году – Просвет.

Просвет – это слабый луч света в темном пространстве. Чтобы увидеть его, нужно повредить стену — физическую или метафорическую, заслоняющую источник света. На Масленице 2023 ей станет "Четвертая стена" от студии NOYD короткийметр.

"Четвертая стена" – понятие из мира кино, театра, литературы и живописи. Это символическая, незримая грань между вымыслом и реальностью, миром искусства и повседневностью. Сломать четвертую стену – значит неожиданно разрушить границу между зрителем и произведением, заставить аудиторию рефлексировать.

Это особенно актуально сегодня, когда, кажется, четвертая стена стала непреодолимой, и мы не видим, есть ли что-то за ней. Четыре стены, которые вырастут в Никола-Ленивце, сложены из самых прочных материалов: пережитков прошлого, проблем и обид. Они мешают не только идти вперед, но даже видеть что там, за ними. Огонь поможет сломать эти стены – когда они прогорят насквозь, мы увидим просвет.

КАК СТАТЬ СОАВТОРОМ?

Мы верим, что любую преграду можно преодолеть, если хотя бы начать о ней говорить. Никола-Ленивец предлагает вам поучаствовать в сожжении "Четвертой стены". Для этого вам нужно оставить нам свое анонимное послание, заполнив форму на сайте maslenitsa.nikola-lenivets.ru. Напишите, что или кто мешает вам двигаться вперед и увидеть просвет? Старые привычки, обида на близкого человека, стресс, внешнее давление. Полная конфиденциальность гарантирована. Мы распечатаем все полученные письма и соберем их в специальную капсулу, которую поместим в самое сердце огня. Они сгорят первыми, давая место просвету.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОБЪЕКТЕ

Традиционно арт-объект к Масленице собирается из того, что удалось найти в округе. Куб высотой 19 метров будет возводиться по принципу мазанки и состоять из сена, старых веток, предметов быта (дверей, досок, ящиков) и другого строительного мусора. До сожжения каждый посетитель сможет заглянуть внутрь замкнутого пространства-колодца и полежать на сене, рассматривая небо. Строительство объекта займет три месяца.

Архитектор Игорь Апарин, студии NOYD короткийметр: "Никола-Ленивец имеет особое значение для каждого архитектора, и мы – не исключение. Стать частью этого места – очень круто! Это редкая возможность свободно высказываться, как художник. "Проект "Четвертая стена" вошел в шорт-лист открытого конкурса к Масленице прошлого года. Как мне кажется, все предыдущие объекты Масленицы были более понятными символами с самого начала. Мы же сделали главный упор на процесс сжигания – загадка "Стены" сохранится до самого конца. Одно известно точно – вы увидите разрушение границ как внешних, так и внутренних. Все мы в какой-то момент упираемся в "стену", остаётся только надежда на долгожданный просвет".

ПЕРФОРМАНС

В этом году перед перед сожжением арт-объекта пройдет ритуал огненной аффирмации – перформанс Affirmātiō от авторов Юрия Квятковского и Михаила Дегтярева. Во время представления агенты вечной весны развернут вокруг "Четвертой стены" восемь точек, замыкающихся в круг. Каждая из них – пространство созерцания, где перформеры танцуют, поют и приручают огонь, чтобы в конце концов обратить силу пламени против всех ваших преград.

БЛИНЫ И ВСЕ ТАКОЕ

Весь день до сожжения будем гулять по снежным тропам, пробовать блины на ярмарке и прощаться с зимой. Специально для Масленицы в парке вырастет масленичный городок с мини-копиями арт-объектов прошлых лет, которые станут площадкой для разных активностей. Все гости смогут поучаствовать в испытаниях, чтобы заработать блинкоины и обменять их на горячие блины.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ СОЖЖЕНИЯ

В этом году впервые можно будет смотреть сожжение онлайн – эксклюзивная трансляция пройдет в официальном сообществе арт-парка Никола-Ленивец ВКонтакте. Чтобы не пропустить начало трансляции, зарегистрируйтесь здесь.

ПРОГРАММА МАСЛЕНИЦЫ

12:00 – 16:00 – Никола-ленивецкий городок поддержки и соучастия

12:00 – 20:00 – Ярмарка с деревянными сувенирами, блинами и согревающими напитками

16:50 – 17:20 – Перформанс Affirmātiō, авторы: Юрий Квятковский и Михаил Дегтярев

17:20 – 19:00 – Сожжение "Четвертой стены"

БИЛЕТЫ

Стоимость билета – 4000 руб. Для детей до 14 лет билет не нужен.

Количество билетов ограничено, стоимость будет расти ближе к событию.