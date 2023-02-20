Ты или брат? В КЦ ЗИЛ пройдет премьера спектакля "Рыбий глаз"

Главные роли играют молодые актеры, недавние выпускники театральных вузов Москвы

25 февраля в Культурном центре ЗИЛ театр "Револьвер" сыграет спектакль победителя всероссийского проекта "Цех драматургов-2022" Вячеслава Комкова "Рыбий глаз".

"Рыбий глаз" – самая настоящая премьера, кроме читки во время конкурса она еще ни разу не была сыграна на сцене театра профессиональными актерами. Одним из призов для финалистов проекта стал миллион рублей на постановку пьесы-победительницы, таким образом, у зрителя появилась возможность увидеть настоящую современную пьесу драматурга и тележурналиста Вячеслава Комкова, дебютировавшего на писательском поприще совсем недавно – в 2017 году с рассказом об отношениях между детьми и родителями. Пьеса "Рыбий глаз" тоже затрагивает эту болезненную для многих людей тему.

Все знают, что Каин убил Авеля, но не все знают, из-за чего. Из-за любви. Каин решил, что Бог любит Авеля больше. А мать 11-го летнего мальчишки Юрки Вешнякова из спектакля больше любит его брата Витьку. Так думает Юрка. И так внушает ему колдунья баба Дора: "Нютка дрянь, мамка твоя, отдала тебя, не любит". Чем не повод убить брата? "Выбирай, малец, ты или он", – твердит старуха и от взгляда ее мутных рыбьих глаз "по животу расплывается кровавое пятно, забираясь все выше и выше".



Ты или брат? Всевидящее око или рыбий глаз? Вера или суеверие? Жертвенная любовь богородицы или животный страх потери ребенка? Порой так непросто сделать, казалось бы, очевидный выбор и распознать явную подмену, если от твоего решения зависит жизнь любимого существа.



Погрузившись вслед за автором пьесы Вячеславом Комковым в 90-е годы прошлого столетья – в эпоху тотальной нелюбви и озлобленности, как Юрка Вешняков в мутные воды пруда, где ему является воплощение этого самого зла, колдунья бабка Дора, авторы спектакля ищут ответ на вопрос "ты или брат"?

"Несмотря на мощную мистическую составляющую и детективный сюжет, пьеса современная во всех отношениях. Но, несмотря на волшебство, ключевым, безусловно, является основной вопрос главного героя: "Ты мне не брат?" Бескомпромиссный подростковый выбор без всех этих взрослых "понимаешь" пацан делает в чудовищное время – в 90-е годы. Ведь недаром главным героем той эпохи стал Данила Багров – герой фильма "Брат" и, на мой взгляд, эти истории перекликаются. Не хочу спойлерить. Развязка спектакля и пьесы совершенно неожиданная и она лежит на линии исследования, что такое братская любовь, которая помогла выжить людям во время тотального "идеального шторма" и "идеального зла" 90-х. Но в этой истории есть Бог и Любовь, а это главное, даже если герои не отдают себе отчет в том, почему они спаслись", – считает режиссер спектакля, художественный руководитель Театра "Револьвер" Сергей Власов.

Главные роли играют молодые актеры, недавние выпускники театральных вузов Москвы.

Художник-постановщик спектакля – известный московский театральный художник Елена Ярочкина.

Показ пройдет 25 февраля в 19:00 в КЦ ЗИЛ.