Мари Карне и Арсен Мукенди: "Созвездие черных легенд" в ММДМ

Мари Карне и Арсен Мукенди: "Созвездие черных легенд" в ММДМ
«Русская филармония» представляет новый проект

5 апреля в Доме Музыки новый проект Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" "Созвездие Черных Легенд". Michael Jackson, Boney M, Whitney Houston, Eruption, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Gloria Gaynor, Tina Turner. Их имена навсегда вписаны в историю современной мировой поп-культуры.

Песни из репертуара этих легендарных певцов прозвучат в исполнении участников шоу "Голос" Мари Карне и Арсена Мукенди. Мари Карне – одна из самых ярких молодых певиц российской эстрады, участницы проекта "Голос" на Первом канале, "Один в один" и других популярных телевизионных проектов. У Мари голос редкого тембра, и каждое ее выступление отличает удивительная энергетика, безупречный музыкальный вкус и огненный темперамент. Финалист шоу "Голос" Арсен Мукенди, уроженец республики Конго, всегда поражает зрителей блистательным исполнением, артистизмом и зрелищными танцами.

Московский международный дом музыки
Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
Начало в 19.00

Категория 6+

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