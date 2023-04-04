Это все она: театр на Таганке представляет новый спектакль

Как вернуть доверие? Как понять и услышать друг друга? Как восстановить разрушенные отношения с детьми и что значит любить их?

18 апреля на сцене "Московского театра на Таганке" (новая сцена) состоится премьера романтической трагедии "Это всё она" с Викторией Толстогановой в главной роли.

Мать с сыном живут в обособленных мирах и почти не разговаривают. Пытаясь наладить отношения, Мать начинает общаться с ним в соцсети с фейкового аккаунта от имени его ровесницы. Этот интернет-диалог затягивает обоих – они начинают жить в двух реальностях. В одной – глухая стена и одиночество, в другой – иллюзия идеального мира, в котором они обретают то, чего им так не хватает в жизни. В результате Сын влюбляется в виртуального аватара Матери, не зная, что это она. Но… тайное становится явным…

Создатели спектакля – известный театральный продюсер Леонид Роберман и один из самых востребованных на сегодняшний день режиссёров Данил Чащин.

Данил Чащин: "Это спектакль про поиск языка. И вовсе не обязательно, что это будут мать и сын, это могут быть мужчина и женщина, взрослый и подросток. Главное – это понять то, что кажется чем-то чужеродным, сблизиться, поговорить на равных... Главный герой пьесы – это Семья. Семья, которая распадается. Мне важно, чтобы после того, как спектакль закончился, родители вышли вместе со своими детьми и смогли поговорить. Может быть, у них есть какие-то проблемы, которые пока еще можно обсудить и решить…".

Главную роль в постановке сыграет популярная актриса театра и кино Виктория Толстоганова (лауреат премии Правительства РФ в области культуры). За ее плечами множество серьёзных ролей в кино, а также громкие театральные премьеры в театрах "Современник", Театре на Бронной, Театре им. Станиславского, "Практика" и других.

Партнёрами Виктории Толстогановой станут молодые, но уже заявившие о себе актёры театра и кино – Денис Власенко и Даня Киселёв.

Денис Власенко – выпускник мастерской Сергея Соловьева, окончил ВГИК им. С.А.Герасимова в 2019 году. Сейчас он снимается в телесериале на ТНТ ("Стрим"). В 2018 году исполнил главную роль в драме "Подбросы", за которую получил приз Международного фестиваля русского кино в Марбелье (MIRFF). Популярные порталы пишут о нём, как о самой многообещающей звезде российского кинематографа.

Денис Власенко: "Идеальных родителей не существует. Как и идеальных взаимоотношений. Потому что быть вместе-это труд!".

На счету у актёра Дани Киселева несколько ролей в постановках учебного театра ТИ им. М.С. Щепкина, а также на сцене Малого театра. Актёр активно снимается в кино, в том числе он сыграл главную роль в сериале известного продюсера Тимура Бекмамбетова.

Даня Киселёв: "Мой герой Костя, парень хоть и закрытый, но творческий и разносторонний. Не раскрывая всех секретов, скажу, что приходится многому учиться в процессе, но с нашей постановочной командой это делать не страшно, а даже очень увлекательно".

Художником спектакля выступил Дмитрий Разумов (осуществил проекты в МХТ им. Чехова, Театре Наций, Театре им. А.С.Пушкина, театре "Чоконаи", (Венгрия), "Et Cetera", Театре им. М.Н. Ермоловой и многих других). Видеографику создала Ася Мухина, которая имеет более 50 работ на таких площадках, как Большой театр России, Александрийский театр, Центр им. Вс. Мейерхольда, Театр Наций, Венгерский национальный театр в Будапеште и т.д. Художник по свету – лауреат премии "Золотая маска" Сергей Скорнецкий. Хореографию в спектакле поставил основатель направления Movementology – Шарøйко.

Данил Чащин: "Вместе с хореографом мы придумали такую форму, когда пластически выражаются эмоции на языке компьютерной игры. Герои существуют в некой виртуальной реальности. И когда я смотрю на репетициях, как Игорь Шарøйко репетирует с актёрами, на меня это действует магнетически".

Пьеса современного драматурга Андрея Иванова "Это всё она" в 2013 году вошла в шорт-листы Международного конкурса драматургов "Евразия" и фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Переведена на 11 языков мира. Была поставлена в России, Беларуси, Уругвае, Эстонии, Чехии, Польше, Румынии, Латвии, Украине.

Данил Чащин: "Есть такие строки: "…Но вот глаза – они уходят навсегда, / Как некий мир, который так и не открыли, / Как некий Рим, который так и не отрыли, / И не отрыть уже, и в этом вся беда…" (от ред. Юрий Левитанский, "Всего и надо, что вглядеться"). Так, вот, каждый человек – он как отдельный Рим, который надо отрыть; он - целая Вселенная, которую можно открыть, а мы как-то очень небрежно относимся к людям, которые рядом с нами".

Премьера спектакля "Это все она" состоится 18 апреля на сцене "Московского театра на Таганке" (новая сцена), начало в 19:00