Завершился Международный культурный проект «Нуреевские сезоны»

Мероприятия в этом году проходили в трех городах - Москве, Уфе и Казани

Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" в этом году был посвящен 85-летию всемирно известного танцовщика и хореографа Рудольфа Нуреева. Проект проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в партнерстве Фондом культуры, искусства и кино Аскара Абдразакова, Башкирским государственным театром оперы и балета, кинотеатром "Родина" (Уфа), "Татаркино", Департаментом социального развития г. Москвы, Московским академическим музыкальным театром "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана и другими партнерами.



В течение марта 2023 года во всех трех городах шли бесплатные кинопоказы фильмов о Рудольфе Нурееве и с его участием как актера. Большой успех имели премьерные документальные фильмы производства Компании "Свой почерк", а также архивные фильмы из запасников Госфильмофонда РФ, художественный фильм "Венеция, Карнавал, Любовь" итальянского кинорежиссера Марио Ланфранки, снятый им в 1982 году, где Нуреев сыграл свою последнюю роль в кино. В каждом городе была открыта фотоэкпозиция "Рудольф Нуреев. Возвращение" из 20-ти работ, которые отражают визиты Нуреева на Родину. Организаторы в хронологическом порядке выстроили маршрут посещения им знаковых для него мест: Уфы в 1987, Ленинграда в 1989 и Казани в 1992 году. На выставке посетители познакомились с фотографиями из архивов Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, ТАСС, Башкирского государственного театра оперы и балета и Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, а также фотохудожника Фарита Губаева из Казани. В те годы для журналистов был дан негласный приказ не снимать пребывания мировой звезды балета в Советском Союзе, поэтому эти немногочисленные документальные свидетельства очевидцев событий тех лет очень ценны для истории.

В Московском академическом музыкальном театре "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана с 14 по 29 марта была размещена другая фотоэкспозиция итальянского фотохудожника Аричи Грациано, где им были запечатлены моменты съемок фильма "Венеция, Карнавал, Любовь" с участием в главных ролях Рудольфа Нуреева и Карлы Фраччи. Эта выставка вместе с демонстрировавшимся там фильмом Марио Ланфранки вызвала у зрителей живой интерес.

В каждом городе проходили встречи со зрителями организаторов проекта, деятелей культуры России, Республик Башкортостан и Татарстан и почетных гостей: Габриэлы Трофимовны Комлевой - одноклассницы Рудольфа Нуреева по Ленинградскому хореографическому училищу, народной артистки СССР; Любови Мясниковой – подруги юности Рудольфа Нуреева, кандидата физико-математических наук, ведущего научного сотрудника ФТИ им. А. Ф. Иоффе, Леонида Романкова – друга юности Рудольфа Нуреева, кандидата технических наук, литератора. Они поделились со зрителями воспоминаниями о встречах с Нуреевым, ответили на вопросы журналистов.

Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ известная балерина и педагог Илзе Лиепа стала почетным гостем "Нуреевских сезонов" в Уфе, городе детства Рудольфа. 17 марта, в день рождения легенды балета, она участвовала в открытии проекта в Башкирском театре оперы и балета, с удовольствием посмотрела вместе со всеми зрителями премьерный документальный фильм Компании "Свой почерк" "Рудольф Нуреев. Нездешний остров", а на следующий день провела мастер-класс в хореографическом училище, который назван в честь Рудольфа Нуреева.

В Уфе почетным гостем проекта стала также двоюродная сестра Нуреева Амина Мустафеевна Галиакбарова, которая рассказала зрителям, как была принята в семью Нуреевых после смерти ее родителей и вместе со всеми их детьми ходила на легендарный балет "Журавлиная песнь" в 1945 году, где у маленького Руди родилась мечта о балете. Очень тепло в уфимском кинотеатре "Родина", где продолжились кинопоказы в рамках проекта после Башкирского театра оперы и балета, зрители встретили и друга детства Нуреева – Мурата Ахмедовича Галямова, который не только жил с Рудиком по соседству, но и учился вместе с ним во 2-й уфимской школе, в параллельном классе. Он поделился своими воспоминаниями о времени, проведенном вместе с другом детства в школьные годы, и о более поздних встречах с ним, когда Рудик, будучи уже учеником Ленинградского академического хореографического училища им. А. Я. Вагановой, приезжал в Уфу на каникулы.

В Казани зрители встретились с инициаторами визита Рудольфа Нуреева в Казань - художественным руководителем балета Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Владимиром Яковлевым и заместителем директора театра Юрием Ларионовым, а также с гостеприимной хозяйкой знаменитого на всю Казань "салона Антроповых" – профессором Казанского федерального университета, доктором экономических наук Татьяной Антроповой.

Если говорить о знаковых днях проекта в Москве, то стоит остановиться, прежде всего, на первом мероприятии проекта, которое прошло 12 марта в Центре московского долголетия на Соколе. Зрители с интересом посмотрели премьерный документальный фильм Компании "Свой почерк" – "Последний Танец", повествующий о последнем танце Рудольфа Нуреева на сцене Венгерской национальной оперы, где он исполнил небольшую партию Ангела в балете "Христофоро", который был посвящен открытию Христофором Колумбом Америки. На эту роль Рудольфа пригласил его старинный друг Роланд Бокор. Все съемки фильма проходили в естественных декорациях Будапешта. В фильме представлены документальные свидетельства от партнеров Нуреева по балету "Христофоро", таких как Теодора Бан, Мария Аради, Индико Понгор, Дёрдя Сакай. Для них приезд такой большой звезды, пусть в возрасте и уже больного, был большим событием. Далее во всех Центрах московского долголетия показы фильмов о Рудольфе Нурееве были продолжены до 31 марта включительно.

Не менее знаковое мероприятие для культурной Москвы прошло 14 марта 2023 года в Московском академическом музыкальном театре "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана. Здесь прошел вечер, который объединил в себе разные виды искусств: балет, кинематограф и фотовыставку. Зрителям был показан художественный фильм "Венеция, Карнавал, Любовь", снятый в 1982 году итальянским кинорежиссером Марио Ланфранки. Организаторы "Нуреевских сезонов" нашли эту не вошедшую в фильмографию Нуреева кинокартину, отреставрировали и перевели на русский язык. Мировых звезд балета запечатлел Грациано Аричи, известный итальянский фотохудожник, который по счастливой случайности оказался в родном городе, когда проходила работа над фильмом. На вернисаже демонстрировались также сценические костюмы Рудольфа Нуреева из спектаклей "Дон Кихот" и "Лебединое озеро" из личной коллекции директора Московского государственного хореографического училища имени Л.М.Лавровского Айдара Ахметова. В этом торжественном вечере приняли участие оперный певец, народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист РФ Аскар Абдразаков; солист Большого театра, педагог МГАХ, заслуженный артист РФ Денис Медведев; известный пианист, народный артист России Юрий Розум; известный киноактер, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис, актриса театра и кино Эвелина Бледанс; президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни" Фаина Захарова; советник по культуре полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте РФ Мария Черных; консультант отдела по взаимодействию с государственными органами в области образования, науки и культуры Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ Фикус Муртазина и многие другие.

29 марта 2023 г. в Кинозале Государственной Третьяковской галереи на Лаврушинском переулке состоялась московская премьера документального фильма "Рудольф Нуреев. Возвращение". Здесь же в этот день открылась одноименная фотоэкспозиция, которую в рамках проекта "Нуреевские сезоны" уже успели посмотреть жители Уфы и Казани. Выставка продлится здесь до середины апреля, и москвичи также смогут ознакомиться с ней. Автор и режиссер фильма Татьяна Малова рассказала в новой картине, снятой Компанией "Свой почерк" в рамках проекта в этом году, о визитах великого танцовщика в Советский Союз. Первый из них состоялся спустя 26 лет после того, как в 1961 году Нуреев принял в аэропорту Париж-Ле Бурже не простое для себя решение остаться за рубежом. Власти на 72 часа разрешили Рудольфу Нурееву приехать на Родину, чтобы проститься в Уфе с умирающей матерью. Второй приезд легендарного артиста состоялся в 1989 году уже в Ленинград, куда его пригласил художественный руководитель балета Кировского театра Олег Виноградов, чтобы станцевать партию Джеймса в балете "Сильфида". В 1992 году по приглашению директора Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Рауфаля Мухаметзянова Нуреев дважды приезжает в Казань в марте и мае в новом амплуа – дирижера. Воспоминаниями в фильме про эти краткие визиты на закате своей жизни поделились его друзья, одноклассники, коллеги.

17 марта 2023 в Уфе состоялось открытие проекта "Нуреевские сезоны" в Башкирском государственном театре оперы и балета. В единственном в мире музее Рудольфа Нуреева с приветственными словами выступили: генеральный директор Башкирского государственного театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Башкортостана Ильмар Альмухаметов; художественный руководитель балета, народная артистка РСФСР и Башкортостана Леонора Куватова; министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова; руководитель международного культурного проекта "Нуреевские сезоны" Альфия Чеботарева и народная артистка РФ Илзе Лиепа. Илзе Марисовна поделилась личными воспоминаниями встреч своей семьи – отца Мариса Лиепы и брата Андриса с Рудольфом Нуреевым в разные периоды его жизни. Руководитель международного культурного проекта "Нуреевские сезоны" Альфия Чеботарева передала в дар музею фотографии авторства Фарида Губаева и две книги о встречах с Нуреевым его современников из Казани. Далее празднования были продолжены в центральном зале театра. На большом экране уфимским зрителям был показан премьерный документальный фильм "Рудольф Нуреев. Нездешний остров", производства организатора проекта Компании "Свой почерк". Автор и режиссер фильма – неоднократный лауреат ТЭФФИ Татьяна Малова. В фильме рассказывается о прекрасном острове Ли Галли, который Нуреев приобрел в конце 80-х годов. Это была его золотая мечта еще с тех времен, когда он приехал впервые в Италию в составе балетной труппы маркиза де Куэваса. "Хочу опустить уставшие ноги в море", – мечтал Рудольф Нуреев. Уже с середины 60-х годов Нуреев активно работает на различных сценах Италии. В 1965 году в Миланском театре оперы и балета "Ла Скала" он поставил как балетмейстер "Лебединое озеро". В 1981г. Нуреев с успехом танцевал на сцене Римского театра оперы и балета главную партию в собственной постановке спектакля "Марко Спада" и к концу 80-х он уже приезжал на обустроенный по его вкусу собственный остров Ли Галли на юге Италии. Более того, он хотел создать здесь мировой Центр балета для молодых дарований. Но этой мечте не суждено было сбыться из-за его ранней смерти. Для жителей Уфы кинопоказы фильмов о Рудольфе Нурееве были продолжены в кинотеатре "Родина" с 18 по 21 марта 2023. В фойе кинотеатра работала фотоэкспозиция "Рудольф Нуреев. Возвращение"

В Казани, на исторической родине Рудольфа Нуреева, благодаря поддержке партнеров проекта "Татаркино", в кинотеатре "Мир" с 23 по 27 марта с аншлагом прошли все показы фильмов о Рудольфе Нурееве, по два сеанса в день. Все эти дни в холле кинотеатра работала фотоэкспозиция "Рудольф Нуреев. Возвращение". Перед киносеансами проходили встречи зрителей с организаторами проекта и с творческой интеллигенцией города, которые встречались с Нуреевым во время его приезда в Казань в 1992 г. Это Шамиль Фаттахов, в прошлом корреспондент "ТРК Татарстан", Айгуль Кадырова – дочь известного режиссера Раушании Кадыровой, которая приглашала Рудольфа к ним домой на ужин, Марат Магдеев и Зульфира Туганова – авторы книг "Рудольф Нуреев в Казани" и "Знаки Рудольфа", балетный критик Александр Попов.

Итогом международного культурного проекта "Нуреевские сезоны" стали десятки тысяч зрителей Москвы, Уфы и Казани, которые смогли, благодаря интересной подборке фильмов о Рудольфе Нурееве, фотоэкспозициям, встречам и общению с его друзьями, коллегами, родственниками, творческой интеллигенцией этих городов больше узнать о жизни и творчестве легендарного артиста балета, об истории русского балета.

Десятки стажеров из таких вузов как МГИМО, МГУ, Молодежной общественной организации "Ассоциация волонтеров Уфы республики Башкортостан" и других организаций помогали организаторам проекта во всех трех городах.

Признанием деятельности организатора Международного культурного проекта "Нуреевские сезоны" Компании "Свой почерк" стало вручение ей премии в номинации "За вклад в развитие современных форм продвижения культуры и искусства" в категории "Искусство без границ" на пятом юбилейном вручении премии "The Moscow Life & Business Awards", приуроченном ко Дню театра и культуры, которое прошло в пятизвездочном Отеле "Монарх" 26 марта.