Китай станет страной-партнером Всероссийского инвестиционного форума «Зауралье-2023»

Первый заместитель премьер-министра провел заседание программного комитета

Первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов по поручению главы Республики Башкортостан Радия Хабирова провел заседание программного комитета V юбилейного Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2023", который состоится со 2 по 3 июня в городе Сибай.

В рамках заседания, участниками которого стали региональные и федеральные спикеры, а также зарубежные гости, было озвучено, что Китайская Народная Республика примет участие в качестве страны-партнера в предстоящем инвестфоруме.

"Мы сформировали площадку, которая стала опорной точкой обсуждения повестки региональной политики. Благодаря инвестиционному сабантую, регион Зауралье всегда будет площадкой для понимания вектора развития не только муниципалитета, но и региона в целом. К примеру, в Сибае планируется к реализации запуск железнодорожной ветки Сибай – Подольск – Новорудная. Также реализуются инвестиционные проекты в сфере туризма на общую сумму более 20 млрд рублей. Здесь же мы строим детский оздоровительный лагерь с объемом инвестиций порядка 4 млрд рублей", – прокомментировал Рустам Муратов.



Всего в рамках деловой программы V юбилейного Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2023" запланировано проведение более 20 сессий на различную тематику. Они посвящены туризму, молодежному предпринимательству, инвестициям, партнерскому взаимодействию Башкортостана со странами ближнего и дальнего зарубежья, развитию актуальной сферы производства беспилотных летательных аппаратов и другим важным для развития региона вопросам.



"Всероссийский инвестиционный форум "Зауралье – 2023" пройдет в этом году с первого по второе июня, а уже третьего июня в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан состоится сабантуй – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ. Рада объявить, что страной-партнером нашего форума в этом году станет Китай. Учитывая историческое сближение Китая и России, мы продолжаем заданный тренд на развитие партнерских отношений и надеемся закрепить успех совместными проектами и контрактами", – сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.



На V Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье" в большом составе планирует прибыть делегация провинции Хунань Китайской Народной Республики.



Как рассказал председатель совета директоров международной компании "Сян-Э" господин Чжан Ци, Китай заинтересован в выстраивании многостороннего сотрудничества с Башкортостаном. Речь, в частности, идет об импорте в КНР башкортостанской пищевой продукции, взаимодействии в области науки, а также о ряде инвестиционных проектов.



"Мы заинтересованы в покупке в Республике Башкортостан таких продуктов, как мука, мед, кондитерские товары и другие. В ходе встреч и переговоров с Представителем Башкортостана при Торговом представительстве России в Китае мы приняли решение открыть представительство своей компании в Уфе. Мы также заинтересованы в организации стажировок для студентов из университетов Башкортостана. Готовы провести переговоры с руководством университетов, и пригласить в провинцию Хунань 50 студентов Уфимского государственного нефтяного университета для стажировки в компании "Сян-Э", а также для изучения китайского языка", – рассказал господин Чжан Ци.



Одной из тем обсуждения также стала сессия "Национальный проект "Беспилотные авиационные системы". 3 апреля правительством РФ подписано постановление об установлении в Башкирии экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Республике Башкортостан.



Первый вице-премьер правительства Республики Башкортостан Рустам Муратов предложил включить в состав сессии участников из Беларуси, Китая и Ирана.



"Что касается беспилотных летательных аппаратов, мы начали заниматься этим проектом задолго до интенсивной политики в этой области на уровне страны. У нас уже есть совместные предприятия с белорусско-китайским технопарком, работающие в этом направлении. Эта тема действительно актуальна. Мы планируем пригласить на форум коллег из Ирана. С ними точно есть о чем поговорить, как нашим разработчикам, так и создателям институциональной среды. Ну и конечно же пользователям этой продукции", – поделился Рустам Муратов.



В завершении встречи министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов попросил участников сформировать пакеты предложений и направить их в правительство Республики Башкортостан. Там они будут рассмотрены рабочей группой под руководством премьер-министра Андрея Назарова. Далее их включат в программу V Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2023".

